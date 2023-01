Faszination Tiere - wie sie fühlen und denken

In Schweden werden so viele Menschen erschossen wie nirgends sonst in Europa. Täter und Opfer sind in der Regel junge Männer, Mitglieder verschiedener Clans und Banden, aber auch unbeteiligte Kinder, die auf offener Straße in einen Schusswechsel geraten. Kriminelle Banden haben sich in den Vorstädten etabliert. Die Politik will hart durchgreifen. Von Sofie Donges (SWR 2023) | Manuskript und mehr zur Sendung: http://swr.li/bandenkriminalitaet-schweden | Bei Fragen und Anregungen schreibt uns: wissen@swr2.de | Folgt uns auf Mastodon: @swr2wissen@social.tchncs.de