Die Sexualbiologie der Primaten

Unsere Geschlechtsmerkmale fielen nicht vom Himmel. Die Werkzeuge des Sex mussten sich vielmehr über Jahrhunderttausende herausbilden und stets neu bewähren.

"Der nackte Affe" - in diesem Bestseller aus dem Jahr 1967 verglich ohne Prüderie der Zoologe Morris die Sexualbiologie von Menschen mit der von anderen Tieren. Und in der Tat: Wenn man Penisgrößen oder Schamlippengestalt, das relative Hodengewicht oder den Beginn des Busenwachstums bei Primaten genauer analysiert, erkennt man, warum sich im Verlauf der Evolution bei unseren Vorfahren bestimmte Merkmale herausgebildet haben, die auch den Homo Sapiens prägen. Volker Sommer, Professor für Evolutionäre Anthropology an der University of London, beschreibt die faszinierende Sexualbiologie der Primaten:

Vielfalt im Primatenreich, alles ist erlaubt: "Nackte" Affen können im Prinzip alles Mögliche miteinander treiben, das durchaus im Rahmen des "Natürlichen" bleibt. Von Monogamie über Vielweiberei bis hin zur Vielmännerei, von Ehescheidung bis zum polyamoren Partnertausch, über die Patchwork-Familie bis zum gleichgeschlechtlichen Zusammenleben, einschließlich Kinderadoption". Die Natur präsentiert also eine äußerst große Vielfalt an sexuellen Mustern. Colourbox Foto: Colourbox.de - Bild in Detailansicht öffnen Das Sexualverhalten der polygamen Bonobos: "Fruchtbare Weibchen paaren sich bis zu 50 Mal am Tag mit oft mehr als zehn verschiedenen Männchen. Deren Konkurrenz ist gleichwohl abgeschwächt, da sie lebenslang in ihrer Geburtsgruppe bleiben. Weshalb sie genetisch einander nahestehen. Somit sind die Männchen lediglich ein wenig größer als die Weibchen, verfügen aber erwartungsgemäß über große Hoden. Mit 2,7 Kilo Körpergewicht sind die fast dreimal so schwer wie die der eher ein-ehigen Gibbons und fünf bis 13 Mal schwerer als die der polygynen Organ-Utans und Gorillas". Dieses Merkmal resultiert aus dem Phänomen der Spermakonkurrenz: Da sich die Bonobodamen mit mehrerer Partnern vergnügen, gewinnen die besten Samen den Wettlauf ums Ei. IMAGO Imago/Fotograf XY - Bild in Detailansicht öffnen Wie die Struktur von Gemeinschaften das Sexualverhalten beeinflusst: "In Ein-Männchen-Sozietäten kann Sex ohne störende Präsenz von Rivalen stattfinden. Dementsprechend dauert der Koitus relativ lange, sowohl bei Haremshaltern wie den Mantelpavianen oder den monogamen Springaffen. In Viel-Männchen-Sozietäten, etwa von Makaken, ist hingegen das Intervall vom Einführen des Penis bis zum Samenerguss kürzer, da paarungswillige Weibchen umlagert sind und ein Kopulator sich besser beeilt, bevor ihn Konkurrenten verprügeln." IMAGO Imago/Fotograf XY - Bild in Detailansicht öffnen Warum leben Männer kürzer als Frauen? "Evolutionsbiologisch erklärt sich die verkürzte Männerexistenz, weil alternde Männchen von jüngeren Konkurrenten an weiterer Fortpflanzung gehindert werden. Wenn Greise aber nicht mehr zeugen, können keine Erbanlagen herausselektiert werden, die hohes Alter begünstigen. Im post-reproduktiven Stadium nagt der Zahn der Zeit deshalb sehr rasch an den alten Haudegen". Colourbox Model Foto: Colourbox.de - Bild in Detailansicht öffnen Unser stammesgeschichtliches Erbe sind allein die geschlechtstypischen Reproduktionsstrategien. Da Männer mit wenig Aufwand Kinder zeugen können, ist ihnen eine Tendenz zur Polygynie in die Wiege gelegt, während Frauen wegen Schwangerschaft und Stillzeit auf jeden Fall viel in Nachkommen investieren müssen und so von zahlreichen Partnern weniger profitieren. Colourbox Foto: Colourbox.de - Bild in Detailansicht öffnen

Prof. Dr. Volker Sommer leitet seit 1999 ein Projekt zur Erforschung der Schimpansen im Bergwald Nigerias. Seit 1996 hat Sommer den Lehrstuhl für Evolutionäre Anthropologie am University College (UCL) in London inne. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen: Evolution von Primaten hinsichtlich sozialen und sexuellen Verhaltens, Erhalt von Biodiversität, Rechte von Tieren.

