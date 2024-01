per Mail teilen

Der Fall Nokia und der große Crash im Bankensektor



Der Handy-Hersteller Nokia stellt in seinem Bochumer Werk die Produktion ein. Rund 2.300 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Und: Im September bricht in den USA eine Investmentbank nach der anderen zusammen.

19. Januar 2008: "Hallo Ü-Wagen"

Das Jahr beginnt mit Negativ-Schlagzeilen aus der Wirtschaft. In Bochum kündigt der Handy-Hersteller Nokia an, sein Werk bis Mitte des Jahres zu schließen. Mindestens 2.300 Arbeitsplätze sind bedroht. Der Standort sei international nicht mehr wettbewerbsfähig, begründet der Konzern seinen Schritt. Gleichzeitig baut Nokia ein neues Werk in Rumänien auf. Die Entscheidung ruft wütende Proteste hervor. Die Beschäftigten gehen auf die Straße, Politiker werfen dem Unternehmen „Karawanen-Kapitalismus“ vor.

Die Medien berichten ausführlich, auch der WDR in der Sendung „Hallo Ü-Wagen“. Moderatorin Julitta Münch hat Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gewerkschaften eingeladen. Für die meisten kam die Ankündigung Nokias überraschend.

Aber es hilft alles nichts. Nokia macht ernst. Auch Drohungen der Landesregierung, Fördermittel in Höhe von bis zu 90 Millionen Euro zurückzufordern, können den Konzern nicht erweichen. Ende Juni wird die Produktion in Bochum offiziell eingestellt, rund 2.300 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Zwei Beiträge aus der Zeit fassen die Ereignisse zusammen, an deren vorläufigem Ende ein Sozialplan für die entlassenen Mitarbeiter steht.

8. April 2008: „Letzter Tag im Nokia-Werk Bochum“ (Reportage)

Die Hoffnung auf einen neuen Job erfüllt sich für viele nicht: Nur rund 1.000 Mitarbeiter finden wieder einen neuen Arbeitsplatz, mehr als 1.300 wechseln in eine Transfer-Gesellschaft, die die Betroffenen weiterqualifizieren und in neue Stellen vermitteln soll.

Der Streit zwischen Nokia und der Landesregierung um die Rückzahlung von Fördermitteln findet schließlich ein Ende. Um den Imageschaden klein zu halten, steuert der Konzern 20 Millionen Euro zu einem Programm „Wachstum für Bochum“ bei. Weitere 13 Millionen aus dem Verkauf des ehemaligen Nokia-Geländes kommen hinzu. Zusammen mit öffentlichen Mitteln fließen insgesamt 53 Millionen Euro.

Damit sollen Projekte in Bochum und Umgebung gefördert werden und in Bereichen wie Technologie, Maschinenbau, Gesundheit, Jugend und Bildung neue Arbeitsplätze entstehen. Eine kleine Chance für die gebeutelte Stadt.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise

Nicht nur Bochum ist von der kriselnden Wirtschaft betroffen. Der große Crash ereignet sich im September 2008: Erinnerungen an den schwarzen Freitag im Jahr 1929 werden wach. In den USA bricht eine Investment-Bank nach der anderen zusammen. Die Finanz-Supermacht wird zum Ursprungsort der weltweiten Krise. US-Banken hatten Immobilienkredite oft ohne ausreichende Sicherheiten vergeben. Da immer mehr Immobilienkäufer ihre Kredite nicht mehr bezahlen können, geraten viele Geldhäuser in Schwierigkeiten.

Mitte September muss die große US-amerikanische Investmentbank Lehmann Brothers Insovenz anmelden – woraufhin die Aktienkurse weltweit fallen. Viele Unternehmen, aber auch Privatanlager verlieren sehr viel Geld. Island und auch andere Länder stehen kurz vor dem Staatsbankrott.

25. September 2008: Finanzminister Peer Steinbrück nimmt vor dem Bundestag Stellung zur Finanzkrise

Doch nur wenige Tage später muss Peer Steinbrück tief in die Tasche des Steuerzahlers greifen: Die Hypo Real Estate, eines der großen börsennotierten deutschen Bankhäuser, steht ebenfalls kurz vor dem Zusammenbruch. In einem Krisengipfel am letzten September-Wochenende gewähren die Geschäftsbanken und der Staat der angeschlagenen Hypo Real Estate eine Ausfallbürgschaft in Milliardenhöhe.

Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) gibt vor dem Bundestag in Berlin eine Regierungserklärung zur internationalen Finanzkrise ab; picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Und die Bankenkrise geht weiter. Bundeskanzler Angela Merkel gibt schließlich eine Garantie für die Spareinlagen der Bürger. Dennoch verlieren viele Bürger Geld. Bankberater hatten ihnen Finanzpapiere verkauft, ohne auf das Risiko des Kapitalverlustes hinzuweisen.

21. November 2008: Bundespräsident Horst Köhler kritisiert die Finanzhäuser

Und beim ARD Presseclub, der auch vom Hörfunk übertragen wird, nehmen die Journalisten ebenfalls kein Blatt vor den Mund. Jörg Schönenborn leitet die Diskussion.

21. September 2008: Bankenkrise - Wo ist unser Geld noch sicher? Diskussion im ARD-Presseclub

Trotz solcher Finanzgebaren brauchen die Banken weiter Hilfe. Mitte Oktober beschließt die Bundesregierung innerhalb von vier Tagen ein 500-Milliarden Rettungspaket für die angeschlagenen Finanzdienstleister. Es enthält Bürgschaften und Kapitalhilfen.

Die Finanzkrise schlägt auf die Realwirtschaft durch, bei den Betrieben brechen die Umsätze ein – und viele Bürger fürchten nun auch um ihren Arbeitsplatz.