Verabschiedung der letzten russischen Soldaten aus der BRD



Die letzten russischen Soldaten verlassen deutsches Terretorium. Und: Stefan Heym polarisiert mit seiner Eröffnungsrede zur konstituierenden Sitzung des 13. Bundestages

31. August 1994: „Die Russen gehen. Vom langen Abschied aus Ostdeutschland“ - Beitrag von Ulrike Lueckermann vom Saarländischen Rundfunk

Über Jahrzehnte waren in der DDR sowjetische Truppen stationiert. Nach der Wiedervereinigung sollen sie abziehen. So sieht es der Zwei-Plus-Vier-Vertrag vor. Am 31. August 1994 ist es so weit. Mit einem feierlichen Zeremoniell werden in Berlin die letzten russischen Soldaten verabschiedet. Den Abzug der Soldaten und dessen Folgen beschreibt die Journalistin Ulrike Lueckermann.

10. November 1994: Rede des Alterspräsidenten Stefan Heym zur konstituierenden Sitzung des 13. Deutschen Bundestages

Es ist Sitte, dass der älteste Abgeordnete die konstituierende Sitzung eines Bundestags mit einer Rede eröffnet. Nach der Bundestagswahl im Oktober 1994, bei der die christlich-liberale Regierung knapp bestätigt wird, fällt diese Aufgabe Stefan Heym zu. Der parteilose Abgeordnete sitzt für die PDS im Parlament. In der DDR war der Schriftsteller immer wieder mit der SED-Führung in Konflikt geraten und hatte sich in der Bürgerrechtsbewegung engagiert.

10. November 1994: Reaktionen auf die Rede von Stefan Heym zur konstituierenden Sitzung des 13. Bundestages

Entgegen der Tradition verweigern Heym die meisten Abgeordneten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Schlussapplaus. Wie unterschiedlich die Rede aufgenommen wird, zeigen zwei Beiträge des ORB, in denen unter anderem die Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth zu Wort kommt, die Heym indirekt kritisiert.