1958: Debatten um die Nutzung der Atomkraft

Wissenschaftler und Politiker blicken mit den neuen Möglichkeiten der Atomkraft in eine verheißungsvolle Zukunft. Nach den Erfahrungen von Hiroshima und Nagasaki formiert sich jedoch schnell eine Opposition und fordert "Kampf dem Atomtod".

21.03.1958: Bundestagsdebatte zur atomaren Bewaffnung

1958 war der Höhepunkt einer Ära, die sich selbst als neue Epoche der Menschheitsgeschichte verstand: das Atomzeitalter. Auf der Weltausstellung in Brüssel hatte das kleinste Teilchen seinen größten Auftritt. Riesenhaft vergrößert stand es als Wahrzeichen der Zukunft da: das Atomium.

13 Jahre nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki schienen die Schrecken der Atomtechnik vergessen. "Die Atomenergie wird in einer blauen Atmosphäre des Friedens aus Wüsten Fruchtland, aus Eis Frühling schaffen." Kein geringerer als der Philosoph Ernst Bloch ließ sich zu dieser euphorischen Prognose hinreißen.

Er war nicht der einzige, dem das Vokabular durchging. Viele Geistesgrößen ließen sich von den Verheißungen der Atomkraft zu pathetischen Hoffnungsbekundungen verleiten. Wissenschaftler und Politiker verkündeten ohnehin eine atombetriebene Zukunft, in der sogar Automotoren durch Kleinreaktoren ersetzt werden sollten. Die atomaren Gefahren wurden dagegen heruntergespielt. Bundeskanzler Konrad Adenauer erklärte, Nuklearwaffen seien "nichts weiter als die Weiterentwicklung der Artillerie" und selbstverständlich müsse auch die Bundeswehr über nukleare Bewaffnung verfügen. Am 21. März 1958 wurde die atomare Aufrüstung der Bundeswehr im Bundestag debattiert.

21.03.1958: Kundgebung gegen den Atomtod in der Frankfurter Kongreßhalle

Zwei Tage nach der Bundestagsdebatte zur atomaren Aufrüstung am 21.März 1958 fand in der Frankfurter Kongresshalle eine Kundgebung gegen den Atomtod statt,

Kurz zuvor hatte sich ein breites Bündnis aus SPD, FDP, Gewerkschaften, Kirchenvertreten, Intellektuellen und Schriftstellern in der Bewegung "Kampf dem Atomtod" zusammengefunden. Rund anderthalb Millionen Menschen nahmen im Frühjahr 1958 an Massenkampagnen gegen die atomare Aufrüstung teil: Gottesdienste und Mahnwachen wurden abgehalten, in einigen Industrieunternehmen gab es Friedensstreiks.