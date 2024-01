Die CSU im Wandel und das G8-Treffen in Heiligendamm



Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber erklärt seinen Rücktritt. Globalisierungskritiker setzen sich während des G8-Gipfels in Heiligendamm für die Rechte der Armen ein.

18. Januar 2007: Rückblick auf Edmund Stoibers Karriere und Ausschnitt aus seiner Rücktrittserklärung

Er hatte sich lange gewehrt, doch Anfang des Jahres gibt der bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber auf. Als der innerparteiliche Druck immer stärker wird und die Umfragewerte für die CSU weiter fallen, erklärt er am 18. Januar seinen Rücktritt vom CSU-Parteivorsitz und vom Amt des Ministerpräsidenten. Eine steile politische Karriere neigt sich damit dem Ende zu.

14 Jahre hatte Stoiber die bayerische Landesregierung angeführt und bei der Landtagswahl im Jahr 2003 mit mehr als 60

Prozent der Stimmen für die CSU ein Spitzenergebnis erzielt. Für die Union war er 2002 als Kanzlerkandidat angetreten. Als am Abend das Wahlergebnis noch auf der Kippe stand, freute er sich allerdings zu früh. Nach einem Rückblick auf Stoibers Karriere von Hans-Joachim Vieweger, hören Sie Stoibers Rücktrittserklärung.



Januar 2007: Gabriele Pauli erläutert im Interview mit Peter Ochs ihre Kritikpunkte an Stoiber

Der Rücktritt Stoibers war nicht zuletzt durch die Fürther Landrätin Gabriele Pauli ausgelöst worden. Sie hatte den lange als unantastbar geltenden bayerischen Ministerpräsidenten als eine der ersten kritisiert, damit aber nur das allgemein wachsende Unbehagen über Stoiber in der CSU zum Ausdruck gebracht. Dies erklärt Pauli in einem Interview mit Peter Ochs vom Hessischen Rundfunk.

Pauli kandidiert zunächst als CSU-Parteivorsitzende. Nach ihrer Niederlage gegen Erwin Huber verlässt sie im November die Partei. Bei der bayerischen Landtagswahl 2008 tritt sie für die Freien Wähler an – verlässt aber schließlich auch diese Gruppierung. Im Juni 2009 gründet Pauli ihre eigene Partei, die "Freie Union".

In der CSU kehrt nach dem Rücktritt Stoibers keine Ruhe ein: Neuer Ministerpräsident wird zunächst Günther Beckstein, das Amt des Parteichefs geht an Erwin Huber. Doch das Duo erlebt ein politisches Debakel: Bei der bayerischen Landtagswahl im September 2008 verliert die CSU 17,3 Prozent und damit die absolute Mehrheit. Sie muss eine Koalitionsregierung mit der FDP bilden. Neuer Ministerpräsident und CSU-Parteichef wird schließlich Horst Seehofer.



Juni 2007: Bericht über den G8-Gipfel in Heiligendamm

Im Juni 2007 treffen sich die Regierungschefs der sieben führenden Industrieländer und Russland im Ostseebad Heiligendamm. Eingeladen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel, die in diesem Jahr die Vorsitzende der G8-Runde ist.

Zu dem Treffen kommen nicht nur Politiker, Diplomaten und Unterhändler – auch die Globalisierungskritiker machen mobil.

Die Polizei sichert Heiligendamm durch einen zwölf Kilometer langen und 2,5 Meter hohen Zaun ab. Mehr als 18.000 Polizisten und Rettungskräfte sind während des Gipfels im Einsatz.

Zehntausende G8-Gegner organisieren Protestzüge, Sitzblockaden und übernachten in Camps in den Dörfern bei Rostock. Beim Konzert "Deine Stimme gegen die Armut" treten Herbert Grönemeyer, Bob Geldof und die "Toten Hosen" auf. Die meisten der Demonstranten sind friedlich, doch es kommt auch zu Ausschreitungen. Christian Kohlhof, Ilka Steinhausen und Nils Kinkel berichten.



Juni 2007: Bilanz des G8-Gipfels in Heiligendamm

Herbert Grönemeyer hat sein Konzert gefallen. Die G8-Gegner erlebten friedliche Tage im Camp – aber es gab auch schwere Auseinandersetzungen mit der Polizei. Über das politische Ergebnis des Gipfels zum Klimaschutz und zur Hilfe für Afrika gibt es unterschiedliche Einschätzungen bei Globalisierungsgegnern und Politikern. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zufrieden, besonders mit dem Kompromiss beim Klimaschutz.