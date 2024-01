Die Fußball-Weltmeisterschaft begeistert und der Hilferuf der Rütli-Schule rüttelt auf



Fußball-WM in Deutschland: die ganze Welt ist "zu Gast bei Freunden". Und: Durch die Vorgänge an der Rütli-Schule wird die Gewalt an Schulen zum Thema.

Deutschland erlebt sein "Sommermärchen": Vier Wochen Fußball-Weltmeisterschaft bedeuten vier Wochen Party, gute Laune und ausgelassene Stimmung. In den Stadien feuern Tausende Fans aus zahlreichen Ländern ihre Spieler an. "Die Welt zu Gast bei Freunden" lautet das Motto der WM – und Deutschland erweist sich als guter Gastgeber.

Nicht nur in den Stadien, auch auf zahlreichen öffentlichen Plätzen steigt das fröhliche Fußball-Fest. Die Menschen treffen sich zum "Public Viewing", um auf Großleinwänden die Spiele zu verfolgen. Die deutschen Fans zeigen einen ungezwungenen Patriotismus: Die schwarz-rot-goldenen Fahne wird geschwenkt und auch auf zahlreichen Wangen sind die Farben aufgemalt.

Die deutsche Mannschaft um Kapitän Michael Ballack zeigt ansehnlichen Fußball: Durch drei Siege über Costa-Rica, Polen und Ecuador gelingt der Einzug ins Achtelfinale. Dort wird Schweden 2:0 besiegt.

1:1 heißt es im Viertelfinale gegen Argentinien nach Ende der offiziellen Spielzeit und der Verlängerung. Manfred "Manni" Breuckmann und Edgar Endres kommentieren das Spiel:

30. Juni 2006: Live-Bericht von der WM: Deutschland im Elfmeterschießen gegen Argentinien

Der Elfmeter-Killer Jens Lehmann wird zum Fußball-Helden. Aber die Rangelei nach Ende des Spieles hat auch für die deutsche Mannschaft Konsequenzen. In einer umstrittenen Entscheidung wird der Mittelfeldspieler Thorsten Frings für das Halbfinale gegen Italien gesperrt.



4. Juli 2006: Live-Bericht : WM-Aus für Deutschland im Halbfinale gegen Italien

Im Halbfinalspiel gegen Italien dürfen die deutschen Fans lange auf den Einzug ins Finale hoffen. Die deutsche Mannschaft kämpft. Doch als bereits das Ende der Verlängerung naht, passiert es. Italien schafft innerhalb von zwei Minuten durch Tore von Fabio Grosso und Alessandro Del Piero den Einzug ins Finale.

5. Juli 2006: Gerhard Hupe berichtet nach dem WM-Aus für Deutschland über die Reaktionen:

Aus, vorbei: Deutschland wird nicht Weltmeister. Statt Jubelrufen, Trauer in den Stadien und auf den öffentlichen Plätzen. Burkhard Hupe berichtet über die Reaktionen nach dem Halbfinal-Aus. Doch die deutsche Mannschaft verabschiedet sich achtbar von ihren Fans. Im Spiel um Platz drei schlägt sie Portugal mit 3:1.

30. März 2006: Die Reporterin Silke Mehring berichtet über die Lage an der Rütli-Schule:

In der Innenpolitik wird die Gewalt an Schulen zum Thema. Die Lehrer der Rütli-Hauptschule in Berlin Neukölln richten einen Hilferuf an den Senat. Die Situation an der Schule sei von Aggressivität, Respektlosigkeit und menschenverachtendem Verhalten geprägt. Einige Lehrer gingen nur mit Handys in die Klasse, um notfalls über Funk Hilfe holen zu können.

Mehr als 80 Prozent der Schüler haben einen Migrationshintergrund.

Der Appell der Lehrer regt eine bundesweite Debatte über Fehler in der Integrationspolitik an. Als der Brief am 30. März öffentlich wird, berichtet auch die Reporterin Silke Mehring über die Lage. Am nächsten Tag besuchen Politiker die Schule.

Drei Jahre später hat sich die Situation an der Schule tatsächlich geändert: Ein Sofortprogramm wurde gestartet, die Rütli-Hauptschule bildet heute eine Gemeinschaftsschule mit einem Real- und einem Grundschulzweig. Es gibt einen Schulsozialarbeiter und drei interkulturelle Moderatoren, die den Kontakt zu den türkischen und arabischen Eltern vermitteln.

An der Rütli-Straße entsteht zudem unter dem Namen "Campus Rütli" ein bundesweit einmaliges Bildungs- und Integrationsprojekt: Kindergärten, Schulen, Spiel-, Sport-, Freizeitstätten und Berufsberatungsstellen sollen auf 48.000 Quadratmetern dafür sorgen, dass Kinder, Jugendliche und Eltern umfassend betreut und beraten werden.

Rund um die einstige Krisenschule soll ein Vorzeigeprojekt für integrierte Bildungskonzepte entstehen.