Kardinal Joseph Ratzinger wird Papst und Angela Merkel Bundeskanzlerin



Nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. wird ein Deutscher Papst. Horst Köhler löst den Bundestag auf und Angela Merkel tritt an die Spitze der neuen Großen Koalition.

Am 2. April stirbt Papst Johannes Paul II im Alter von 84 Jahren. Er wird im Petersdom in Rom aufgebahrt. Mehr als zwei Millionen Pilger und Besucher aus aller Welt erweisen ihm die letzte Ehre. Zur Wahl des Nachfolgers tritt das Konklave in der Sixtinischen Kapelle zusammen. Die Kardinäle treffen eine für viele überraschende Entscheidung: Sie wählen den deutschen Kardinal Joseph Ratzinger zum neuen Oberhaupt der katholischen Kirche: „Wir sind Papst“ titelt die Bild-Zeitung.

19. April 2005: Erste Ansprache von Papst Benedikt XVI. vom Balkon des Petersdoms

Ratzinger ist seit 482 Jahren der erste Deutsche auf dem Heiligen Stuhl. Er gibt sich den Namen Benedikt XVI. Am Abend des 19. April verkündet der chilenische Kardinal Jorge Medina Estevez die frohe Botschaft. Danach spricht der neue Papst vom Balkon des Petersdoms zu den Gläubigen. Übersetzt wird seine Rede von Jörg Seisselberg.

21. Juli 2005: Bundespräsident Horst Köhler begründet in einer Fernsehansprache seinen Entschluss, den Bundestag aufzulösen

In der deutschen Innenpolitik bahnt sich unterdessen ein Machtwechsel an: Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erleidet die SPD eine verheerende Niederlage. Das letzte rotgrüne Bündnis in einem Bundesland wird abgewählt. Da die CDU nun im Bundesrat eine deutliche Mehrheit hat und viele Gesetzesvorhaben kippen kann, kündigt Bundeskanzler Gerhard Schröder Neuwahlen an. Er erhofft sich mit diesem Schritt auch mehr Rückhalt in der eigenen Partei für seine Reformpolitik.

Da sich der Bundestag nicht selbst auflösen kann, will Schröder die „Vertrauensfrage“ stellen, um sie mit Absicht zu verlieren. So soll der Weg zu Neuwahlen freigemacht werden. Das Verfahren ist umstritten. Der Bundespräsident kann den Antrag ablehnen oder ihm zustimmen. Am 21. Juli verkündet Horst Köhler seine mit Spannung erwartete Entscheidung.

Doch die Wahl am 18. September bringt keine klaren Mehrheitsverhältnisse: Die Unionsparteien verfehlen ihr Wahlziel, eine sozialliberale Koalition mit der FDP zu bilden. Auch für Rotgrün reicht es nicht. CDU/CSU verlieren mehr als drei Prozent, werden aber mit knappem Vorsprung stärkste Kraft. Auch die SPD büßt Stimmen ein und erreicht mit gut 34 Prozent einen Prozentpunkt weniger als die CDU. Gegenüber den Meinungsumfragen hatte Bundeskanzler Gerhard Schröder den Rückstand auf die Union in den letzten Wochen vor der Wahl stark verringert.

18. September 2005: Ausschnitt aus der "Elefantenrunde" in der ARD - mit Gerhard Schröder, Guido Westerwelle und Angela Merkel u.a.

In der Fernsehdiskussion „Berliner Runde“, die auch im Hörfunk übertragen wird, fühlt sich der Kanzler am Wahlabend offenbar als moralischer Sieger. Er reagiert ärgerlich, als ihn der ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender erst nach Angela Merkel anspricht.

30. November 2005: Angela Merkel hält ihre erste Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag

Doch Schröder muss sich angesichts der Mehrheitsverhältnisse schließlich in das Unvermeidliche fügen: CDU/CSU und SPD einigen sich auf die Bildung einer Großen Koalition - unter Führung von Angela Merkel: Als erste Frau wird die CDU-Vorsitzende am 22. November als deutsche Bundeskanzlerin vereidigt.