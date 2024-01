Anschlag auf das World Trade Center und die Diskussion um Innere Sicherheit



Der 11. September. Dieses Datum prägt wie kein anderes das Jahr 2001. Nach den Anschlägen auf die USA wird schnell klar: Auch in Deutschland lebte einer der Attentäter mitten unter uns.

11.September 2001: Anschläge auf das World Trade Center (Collage aus unterschiedlichen Beiträgen)

Das World Trade Center in Manhattan - kurz zuvor waren zwei Passagiermaschinen in die Hochhäuser geflogen. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Am 11. September erschüttert ein Terroranschlag die Welt: In New York lenken Attentäter zwei Passagierflugzeuge in die beiden Türme des World Trade Center, ein drittes Flugzeug rast in das US-amerikanische Verteidigungsministerium bei Washington D.C. und ein viertes stürzt in Pennsylvania ab. Später stellt sich heraus, dass Mitglieder der islamistischen Terrororganisation al-Qaida die Flugzeuge nahezu gleichzeitig entführt hatten. Insgesamt sterben bei dem Anschlag mehr als 3.000 Menschen. Die Bilder des US-Amerikanischen Nachrichtensenders CNN von den brennenden Hochhäusern gehen um die ganze Welt. Das Wort „Apokalypse“ fällt – auch in Deutschland. Niemand weiß, ob nicht auch hier Anschläge drohen. Die folgende Collage dokumentiert die ersten Meldungen nach dem Anschlag.

12. September 2001: Auszüge aus der Sitzung des Deutschen Bundestages

Am 12. September – die Haushaltsdebatte des Bundestags ist für die gesamte Woche unterbrochen worden – gibt Gerhard Schröder eine Regierungserklärung ab und bietet den USA „jede gewünschte Hilfe“ an. Vertreter aller Parteien bekunden ihre Solidarität mit Amerika. Am selben Tag verurteilt der UN-Sicherheitsrat die Anschläge und bekräftigt das Selbstverteidigungsrecht der USA. Die NATO ruft zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Bündnisfall aus. Der Terrorakt sei als Angriff auf alle Vertragspartner zu werten und erfordere damit deren militärischen Beistand. Als verantwortlich für die Anschläge gilt Osama bin Laden, dessen Aufenthaltsort in Afghanistan vermutet wird. Am 7. Oktober beginnen die USA mit einem Angriff auf das Land und die dort herrschenden Taliban. Gegen wenig Widerstand in den Reihen der Abgeordneten – einzig die PDS sperrt sich – beschließt der Deutsche Bundestag, sich am Kampf gegen den Terrorismus militärisch zu beteiligen.

12. September 2001: Hamburg gerät in das Visier der Terrorfahnder - Berichte des NDR

Die Anschläge vom 11. September bestimmen im ausgehenden Jahr 2001 nicht nur die Außenpolitik, sondern auch die deutsche Innenpolitik. Bereits am Tag nach den Angriffen auf New York und Washington gerät Hamburg in den Blick des amerikanischen Geheimdienstes.

Oktober 2001: Diskussionen über die Innere Sicherheit - aus dem ARD-Hauptstadtstudio Berlin von Christopher Plass und Torsten Harms

Nach den Anschlägen vom 11. September: Die Überwachung von öffentlichen Plätzen wird heiß diskutiert. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Es stellt sich heraus, dass in Hamburg eine ganze Gruppe von radikal-islamischen Muslimen an der Planung der Terroranschläge vom 11. September beteiligt war, darunter auch Mohammed Atta, der als ein führender Kopf der Attentäter gilt und eines der Flugzeuge in das World Trade Center steuerte.

Begriffe wie „Schläfer“, „Rasterfahndung“ und „Anti-Terror-Paket“ bestimmen in Deutschland die Diskussionen.