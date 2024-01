per Mail teilen

Der Euro wird eingeführt, die Jahrhundertflut an der Elbe und das Duell der Kanzlerkandidaten



Mit der Einführung des Euro rückt Europa ein Stück näher zusammen, der Pegel der Elbe steigt auf einen historischen Höchststand. Und: Wahlkampf-Duell der Kanzlerkandidaten im Fernsehen.

2002: Der Euro - Glücksfall oder Reinfall? Auszüge und Reportagen zur Einführung der neuen Währung

Der Euro, die neue Währung für zwölf europäische Länder ist da. In Frankfurt am Main, dem Sitz der Europäischen Zentralbank, werden die neuen Münzen und Scheine in der Silvesternacht mit einem großen Fest begrüßt. Auszüge aus Reportagen dokumentieren die Euro-Einführung und die Erfahrungen mit dem neuen Geld, rund 100 Tage später.

27. August 2002: Die Flutkatastrophe an der Elbe - Bundeskanzler Schröder in Grimma (Reportage)

Im Sommer 2002 lassen unwetterartige Regenfälle die Pegel der Flüsse steigen. Die Elbe und ihre Nebenflüsse verwandeln sich in reißende Ströme. Am 11. August erreicht die Jahrhundertflut die sächsische Landeshauptstadt Dresden. Die Stadt befindet sich im Ausnahmezustand, die Menschen sind pausenlos im Einsatz, um ihr Hab und Gut und die Kunstschätze Dresdens zu retten. Politiker reisen in die Überschwemmungsgebiete. Bundeskanzler Gerhard Schröder besucht die kleine Stadt Grimma, die ebenfalls besonders schwer vom Hochwasser betroffen ist.

25. August 2002: Schröder gegen Stoiber - Wahlkampfduell der Kanzlerkandidaten (Ausschnitte und Reportage)

Die Flut trifft Deutschland mitten im Wahlkampf. Die beiden Kanzlerkandidaten, Gerhard Schröder von der SPD und Edmund Stoiber von der CSU, stellen sich in zwei Fernsehduellen den Fragen der Moderatoren. Das erste wird von den privaten Sendern RTL und Sat 1 ausgestrahlt, das zweite von ARD und ZDF. Der Hörfunk berichtet über beide TV-Duelle.

Bei der Bundestagswahl am 22. September 2002 kann die Rot-Grüne Koalition ihre Mehrheit knapp behaupten. Gerhard Schröder bleibt damit Bundeskanzler.