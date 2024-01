Das Ende der Bremer Vulkan AG und die Goldhagen-Debatte



Das größte deutsche Schiffbauunternehmen, die Bremer Vulkan Verbund AG, ist vom Konkurs bedroht. Und: Daniel Goldhagen löst eine erneute Debatte über die Ursachen des Holocaust aus.

Der NDR-Reporter Marcus Schuldt am 9. Februar 1996 und Maren Mommsen am 11. Dezember 1996 über die Situation auf den Werften der „Bremer Vulkan AG“ in Mecklenburg-Vorpommern und in Bremen

Das größte deutsche Schiffbauunternehmen, die Bremer Vulkan Verbund AG, ist vom Konkurs bedroht: An der Nord- und Ostsee sind damit 22.500 Arbeitsplätze in Gefahr. In den Jahren zuvor hatte der Konzern immer mehr Firmen aufgekauft, darunter viele Sanierungsfälle. 1992 übernahm die Bremer Vulkan AG auch fast die gesamte ostdeutsche Werftindustrie. Drei Jahre später erfährt die Öffentlichkeit von Liquiditätsproblemen. Gleichzeitig kommt das Gerücht auf, dass viele Millionen Euro Fördermittel der EU für die Ostwerften unrechtmäßig an die Werften im Westen umgeleitet worden seien. Der Aktienkurs der Vulkan AG sackt daraufhin deutlich ab.

Das gesamte Jahr 1996 über kämpfen Werftarbeiter für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze. Zwei Radio-Berichte des NDR aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Bremen zeigen den Ernst der Lage.

Im März 1996 verlassen die ostdeutschen Werften den Vulkan-Verbund - und überleben zunächst. Die Vulkan-Stammwerft in Bremen-Vegesack muss am 15. August 1997 ihren Betrieb endgültig einstellen.

4. September 1996: Diskussion über Daniel Goldhagens Buch "Hitlers willige Vollstrecker - ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust"

Im Sommer 1996 erscheint das Buch "Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust" des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Daniel Jonah Goldhagen auf Deutsch. Goldhagen vertritt darin die These, dass die Täter der NS-Zeit aus der Mitte der Gesellschaft gekommen und die grausamen Verbrechen an den Juden nur in Deutschland möglich gewesen seien. In keinem anderen Land sei der Antisemitismus so tief in der Gesellschaft verwurzelt gewesen wie hier.

Seine Thesen rufen heftigen Widerspruch hervor. In einer Gesprächsrunde, die Robert Leicht von der Wochenzeitung „Die Zeit“ leitet, diskutieren die Historiker Reinhard Rürup, Götz Aly und Hannes Heer sowie der Gründer des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Jan Philipp Reemtsma, mit Goldhagen, der die zentralen Thesen seines Buches vorstellt.