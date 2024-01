Die Schüsse in Bad Kleinen und der Bundeswehreinsatz in Somalia



23 Jahre nach Gründung der Roten Armee Fraktion ist der Linksterrorismus wieder ein Thema in der BRD. Und: Im Bundestag wird über die Entsendung deutscher Truppen nach Somalia diskutiert.

23 Jahre nach Gründung der Terrorgruppe Rote Armee Fraktion, RAF, sind noch immer nicht alle Mitglieder gefasst. Am 27. Juni 1993 sollen im Bahnhof von Bad Kleinen die beiden RAF-Mitglieder Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams durch Männer der Antiterroreinheit GSG 9 festgenommen werden. Über einen eingeschleusten Agenten des Verfassungsschutzes wissen die Beamten, dass sich die beiden auf dem Bahnhof in Mecklenburg treffen wollen. Die Festnahme endet tragisch. Während Birgit Hogefeld in der Bahnhofsunterführung überwältigt wird, flüchtet Wolfgang Grams auf den Bahnsteig. Bei dem nun folgenden Feuergefecht sterben er und der GSG 9 Beamte Michael Newrzella. 6. Juli 1993: Bericht über eine Pressekonferenz mit dem Chef des Bundeskriminalamtes, Hans-Ludwig Zachert Pannen bei GSG 9-Einsatz in Bad Kleinen picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Trotz der beiden Toten feiert Generalbundesanwalt Alexander von Stahl die Aktion als Erfolg. Er muss danach seinen Posten ebenso räumen wie Bundesinnenminister Rudolf Seiters. Auf einer Pressekonferenz am 6. Juli äußert sich Hans-Ludwig Zachert, der Präsident des Bundeskriminalamtes Wiesbaden, zu den Pannen des Polizeieinsatzes. Hörfunk-Reporter Jens Borchers berichtet. Juli 1993: Radiodiskussion anlässlich der Vorfälle in Bad Kleinen: „Terrorismus- Gefahr von Links oder Rechts“ Die Hintergründe der Vorfälle in Bad Kleinen diskutiert Mitte Juli die Journalistin Rosemarie Fischer mit Rolf Tophoven vom Forum Terrorismusforschung, Günther Töpfer von der CDU und Wolfgang Wieland von den Grünen. Beide sind Mitglieder des Abgeordnetenhauses von Berlin. Zur Runde gehören des Weiteren Jörg Milbradt, Abteilungsleiter beim Verfassungsschutz Brandenburg und Michael Gellenbeck, dem Referenten der Abteilung Verbrechensbekämpfung im Innenministerium von Brandenburg. Mit ihm beginnt die Disskussion. Wer die tödlichen Schüsse auf Wolfang Grams abgegeben hat, ist bis heute nicht geklärt. 2. Juli 1993: Bundestagsdebatte - "Soll die Bundeswehr Soldaten nach Somalia schicken? Seit dem Sturz der diktatorischen Regierung unter Siad Barre im Jahr 1991 herrscht in Somalia Bürgerkrieg. Um die Not der Bevölkerung zu lindern, soll eine UN-Mission unter US-amerikanischer Leitung die Ballungszentren und die Häfen sichern, um dort humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Die Bundesregierung ist bereit, sich mit deutschen Truppen an dieser Mission UNSOM II zu beteiligen. Es wäre der erste militärische Einsatz außerhalb des Bündnisgebietes der NATO. Nachdem schon erste Vorkommandos in Somalia gelandet sind, wird die Frage „Soll die Bundeswehr zur Unterstützung einer friedensschaffenden und -sichernden UN-Operation Soldaten nach Somalia schicken?“ am 2. Juli im Bundestag diskutiert. Im Archivradio hören Sie Außenminister Klaus Kinkel, der sich zuvor auf dem FDP-Parteitag in Münster zum Thema geäußert hatte. Danach kommt der stellvertretende Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion Michael Glos zu Wort und anschließend ist der Vorsitzender der SPD-Fraktion Hans Ulrich Klose zu hören. Der Bundestag stimmt an diesem Tag der Entsendung der Truppen mit einer klaren Mehrheit zu. Ein Jahr später, im Juli 1994, urteilt das Bundesverfassungsgericht, dass ein Einsatz deutscher Streitkräfte verfassungsgemäß ist, wenn der Bundestag vorher zugestimmt hat.