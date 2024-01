Rechtsextremismus und Stasi



In Rostock-Lichtenhagen kommt es zu den massivsten ausländerfeindlichen Ausschreitungen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und: Manfred Stolpe wird mit seiner Stasi-Vergangenheit konfrontiert.

Rostock-Lichtenhagen. Seit Ende 1990 ist in einem der Plattenbauten dieses Stadtteils die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber des Landes Mecklenburg-Vorpommern untergebracht. Das Haus ist schnell überbelegt. Zwischen den Asylbewerbern und den einheimischen Anwohnern kommt es zu immer größeren Spannungen.

In der Nacht zum 23. August eskaliert die Situation. Eine Gruppe von gewaltbereiten Jugendlichen greift die Unterkunft an. Steine und Brandsätze fliegen. Scheiben gehen zu Bruch, rechtsradikale Parolen werden gebrüllt. Über tausend Bürger schauen zu. Statt einzugreifen, applaudieren viele. Die Polizei hat Mühe, den Mob auseinander zu treiben. Die Angriffe gehen in den kommenden Tagen weiter. Am dritten Tag wird das Hochhaus geräumt. Nun richtet sich die Wut der Randalierer auf das Nachbarhaus, in dem Vietnamesen wohnen. Brandsätze fliegen.

24. August 1992: Aufnahme der rechtsradikalen Anschläge auf das Asylbewerberheim in Rostock Lichtenhagen

Außer den Bewohnern ist dort Thomas Euting, Reporter des ZDF-Magazins Kennzeichen D, eingeschlossen. Die Tonspur seiner Dokumentation wird auch im Radio gesendet.

Oktober 1992: Zwei Monate nach den ausländerfeindlichen Ausschreitungen - Rundfunkreportage

Der Journalist Frank Schroeder liefert Stimmungsbilder aus dem Stadtteil Rostock-Lichtenhagen.

22. April 1992: Manfred Stolpe äußert sich zu den Stasi-Vorwürfen

Im Frühjahr 1992 gibt die Stasi-Unterlagenbehörde neue Erkenntnisse zu Manfred Stolpe bekannt. Der SPD-Politiker und jetzige brandenburgische Ministerpräsident sei unter dem Namen IM „Sekretär“ als wichtiger inoffizieller Mitarbeiter der Stasi geführt worden. In den 80er Jahren war Manfred Stolpe Konsistorialpräsident in der Evangelischen Kirche von Berlin-Brandenburg und stellvertretender Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Am 22. April äußert er sich vor der Presse zu den Vorwürfen.