Hartz IV-Reformen und die Tsunami-Katastrophe



Hartz IV wird als größte Arbeits- und Sozial-Reform der Nachkriegsgeschichte angekündigt, erfährt aber heftigen Widerstand. Und: Das Tsunami-Unglück in Südostasien betrifft auch viele deutsche Urlauber.

Das sogenannte Hartz-Konzept ist benannt nach seinem wesentlichen Ideengeber, dem Volkswagen-Vorstandsmitglied Peter Hartz. Im Jahr 2002 hat die unter Bundeskanzler Gerhard Schröder von der Regierung eingesetzte Kommission so genannte "Innovationsmodule" vorgeschlagen, um die Arbeitsmarktpolitik zu reformieren und die staatliche Arbeitsvermittlung effizienter zu gestalten.

Im Jahr 2004 wird über die wichtigste Phase beraten: Hartz IV. Zum 1. Januar 2005 sollen Arbeitslosengeld und Sozialhilfe zum sogenannten Arbeitslosengeld II zusammengeführt werden, das nur noch Bedürftige erhalten. Ziel der Reform ist eine Halbierung der Zahl der Arbeitslosen, die im Jahr 2004 auf 4,4 Millionen steigt.

2004: Originalton-Collage von Regierung, Opposition und Betroffenen zur Hartz IV-Reform

Regierung und Opposition streiten sich heftig über das Reformpaket. Und viele Betroffene haben Angst, durch die Hartz-IV genannte Reform schlechter gestellt zu werden und in die Armut abzugleiten.

23. September 2004: Radiogespräch mit dem Hartz IV-Kritiker Friedhelm Hengsbach

Im Juli wird das "Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" vom Bundesrat verabschiedet. Die Kritik am Hartz-IV-Konzept kommt nicht nur von Betroffenen oder Politikern des linken Spektrums. Ein Gegner der Reform ist auch der Jurist, Jesuit und Sozialethiker Friedhelm Hengsbach. In einem Radiogespräch kritisiert er Peter Hartz und dessen Konzept vom Standpunkt der christlichen Sozial- und Wirtschaftslehre aus.

Dezember 2004: Collage über das Tsunami-Unglück in Südostasien

Die Naturkatastrophe, die am 26.Dezember 2004 viele Tausende tötet, lässt jedes andere Thema in den Hintergrund treten. Ein Seebeben löst in Südostasien eine riesige Flutwelle aus, die die Küsten überrollt. Erste Nachrichten können die Ausmaße der Katastrophe, von der auch viele deutsche Urlauber betroffen sind, noch nicht annähernd abschätzen.

Insgesamt sterben durch den Tsunami weit mehr als 200.000 Menschen, darunter auch über 500 deutsche Urlauber.