Die Expo und das "Leid mit der Leitkultur"



"Multikulti" versus deutsche Leitkultur - zur Expo 2000 will sich die BRD weltoffen und tolerant zeigen. Andererseits fordern Politiker, dass sich Migranten besser an ihre neue Heimat anpassen sollen.

Mathematiker mochten einwenden, dass das neue Jahrtausend rechnerisch erst 2001 beginnt - für die allermeisten Menschen findet das Millenium mit dem Wechsel der ersten Ziffer statt. Seit Jahrzehnten gilt das Jahr 2000 als geheimnisvolles Schwellenjahr. Den magischen Ort dazu soll Hannover bieten. Dort wird unter dem Motto "Eine neue Welt entsteht" die erste Weltausstellung in Deutschland präsentiert.



1. Juni 2000: "Das Expo-2000-Buffet" (Magazinsendung)

Die Expo 2000 - auf 160 Hektar erstreckten sich die Pavillons auf dem Messegelände

Einen Tag vor der Eröffnung am 1. Juni, diskutiert die Journalistin Sabine Freudenberg mit dem Expo-Architekten Ralf Bode, Themenpark-Leiter Martin Roth und dem künstlerischen Berater des deutschen Pavillons, Berlins Kultursenator Christoph Stölzl, über deren Erwartungen. Die Tonqualität der Aufnahme vom Ausstellungsgelände in Hannover zeigt: technisch ist auf der Expo noch nicht alles perfekt. Trotzdem soll ein Themenpark mit sogenannten Erlebnislandschaften Visionen einer Zukunft vermitteln, in der ein Gleichgewicht zwischen Mensch, Natur und Technik herrscht. Gar nicht im Gleichgewicht stehen Ausgaben und Einnahmen zueinander. 3,5 Milliarden D-Mark kostet die Expo 2000, denen am Ende nur eine Milliarde an Erlösen gegenüber steht. Zu Beginn jedoch herrscht Euphorie – nicht zuletzt bei den Machern selbst.



7. November 2002: Das Leid mit der "Leitkultur" (O-Ton-Collage)

Die Weltausstellung in Hannover hat kaum ihre Tore geschlossen, da fordert der CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz für Migranten ein Bekenntnis zur "deutschen Leitkultur". Der Begriff sorgt rasch für heftige Diskussionen. Für die einen ist die Anpassung an eine deutsche Kultur politische Notwendigkeit für die Integration, für andere eine "Steilvorlage für Ausländerfeindlichkeit". Der Hintergrund der Diskussion – Asylrecht und Konzepte für neue Zuwanderungsregeln – gehen bei der Debatte um den Begriff unter. Neben Friedrich Merz beteiligen sich Rita Süssmuth, Wolfgang Schäuble, Bundeskanzler Gerhard Schröder, Außenminister Joschka Fischer, die neue Bundesvorsitzende der CDU, Angela Merkel, der CDU-Ministerpräsident des Saarlands Peter Müller und viele andere Politiker an der Debatte.

6. Juli 2000: Deutschland erhält den Zuschlag für die WM 2006

Ein wesentlicher Teil der deutschen Leitkultur kann sich im Jahr 2000 weltweit durchsetzen: der Fußball. Kaiser Franz Beckenbauer und seine Prinzen Jürgen Klinsmann und Rudi Völler freuen sich über die Entscheidung der Fifa: 2006 wird Deutschland die Fußball-Weltmeisterschaft austragen.