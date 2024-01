1949 (Folge 2)

Stellungnahmen zur deutschen Teilung



In der Bundesrepublik findet die erste Bundestagswahl statt; Konrad Adenauer und Thomas Mann beziehen Stellung zur Teilung Deutschlands in zwei Staaten.

20. September 1949: Regierungserklärung von Konrad Adenauer



Im August 1949, drei Monate nach Gründung der Bundesrepublik, findet die erste Bundestagswahl statt. Dabei gewinnen CDU/CSU 31 Prozent der Stimmen, die SPD erhält gut 29 Prozent. CDU/CSU, FDP und die nationalkonservative Deutsche Partei DP schließen sich zu einer Koalition zusammen und wählen Konrad Adenauer zum ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. In seiner Regierungserklärung vom 20. September spricht Adenauer auch über die deutsche Teilung.

Der Ausschnitt aus der Regierungserklärung von Konrad Adenauer dokumentiert, wie verhärtet im Jahr 1949 die Fronten zwischen Bundesrepublik und DDR sind.



25. Juli 1949: Thomas Manns Dankesrede anlässlich der Verleihung des Goethepreises

Wie stark die beiden neugegründeten Staaten miteinander konkurrieren, zeigt auch deren Umgang mit dem Literaturnobelpreisträger Thomas Mann. Viele Deutsche hatten es dem Schriftsteller übel genommen, dass er 1933 ins Exil gegangen war. Dennoch soll ihm nun, im 200. Geburtsjahr Goethes, der Goethepreis verliehen werden. Und dies gleich in beiden deutschen Staaten: Thomas Mann freut sich über die Auszeichnungen – und hält sowohl in Frankfurt am Main als auch in Weimar fast identische Reden. Im folgenden Auszug aus seiner Ansprache am 25. Juli in Frankfurt berichtet Thomas Mann vor allem über sein Exil und reagiert damit auch auf die Vorwürfe, die ihm manche Deutsche gemacht haben.



1. August 1949: Ansprache von Thomas Mann in Weimar

Die Ansprache, die Thomas Mann wenige Tage später, am 1. August, in Weimar hält, ähnelt stark der Frankfurter. Nur in einem wichtigen Punkt unterscheiden sich die beiden Reden. Den persönlichen Bemerkungen eines Exil-Autors stellt Thomas Mann ein Plädoyer für die deutsche Einheit voran.