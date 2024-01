1955: Beitritt zur Nato und Gründung des Warschauer Pakts

Die BRD wird Mitglied der Nato, die DDR schließt den Warschauer Pakt mit der Sowjetunion. Und gleichzeitig hat Deutschland noch immer mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu kämpfen.

9. Mai 1955: Konrad Adenauer zum Beitritt der Bundesrepublik zur Nato

In diesem Jahr wird die Bundesrepublik Deutschland Mitglied der Nordatlantischen Verteidigungsorganisation NATO. Im Zuge des sich verschärfenden Ost-West-Konfliktes war das Bündnis bereits 1949 gegründet worden. Ihm gehörten zunächst zehn europäische Staaten sowie Kanada und die USA an. Nach dem Beitritt beginnt die Bundesrepublik, eigene Streitkräfte aufzustellen. Erster Verteidigungsminister wird der CDU-Bundestagsabgeordnete Theodor Blank. Bundeskanzler Konrad Adenauer bedankt sich am 9. Mai in Paris für die Aufnahme in die NATO und warnt vor der sowjetischen Bedrohung.

20. Mai 1955: Otto Grotewohl über den Abschluss des Warschauer Pakts

Als Reaktion auf diesen Schritt gründet die Sowjetunion ein eigenes Militärbündnis: Die Ostblockstaaten treffen sich vom 11. bis 14. Mai in der polnischen Hauptstadt und schließen sich zum Warschauer Pakt zusammen. Der DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl begrüßt den Abschluss des Bündnisses als Beitrag zum Frieden.

9. Oktober 1955: Reportage über die Rückkehr der letzten deutschen Kriegsgefangenen

Unter den Angehörigen, die im Lager Friedland die Heimkehrer erwarten, steht ein kleiner Junge mit einem Suchschild. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Während durch die Gründung der beiden Militärbündnisse bereits neue Spannungen entstehen, hat Deutschland noch immer mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges zu kämpfen. Erst im Herbst 1955 werden nach zähen Verhandlungen von Bundeskanzler Konrad Adenauer die letzten rund 10.000 deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion entlassen. Nach und nach treffen die Männer Anfang Oktober im Lager Friedland ein. Bei der „Heimkehr der Zehntausend“ spielen sich bewegende Szenen ab.