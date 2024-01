1952: Wiedervereinigung versus Westintegration

In den Nachkriegsjahren finden Tausende von Kindern über den Kindersuchdienst des Roten Kreuzes ihre Eltern wieder, mit Konrad Adenauer strebt die BRD immer zielstrebiger Richtung Westen und die Stalin-Note sorgt für Verunsicherung in der BRD.

31. Januar 1952: Hörfunkreportage über den Kindersuchdienst des Roten Kreuzes

Die Kriegsfolgen sind noch deutlich zu spüren: Durch Flucht und Vertreibung waren in der letzten Kriegsmonaten nach Schätzungen rund eine halbe Million Kinder von Ihren Eltern getrennt worden. Der Kindersuchdienst des Roten Kreuzes in Hamburg kann die meisten der Mädchen und Jungen wieder zu ihren Eltern zurückbringen. Die Journalistin Eva Kuhn dokumentiert in der folgenden Reportage die Arbeit des Suchdienstes in Hamburg.

12. März 1952: Die BRD und ihre Reaktion auf die Stalin-Note

Im März dieses Jahres Jahr bietet Stalin Verhandlungen über die Wiedervereinigung Deutschlands an, fordert dafür aber die Neutralität des Landes. Mit diesem Schritt versucht die Sowjetunion der Westintegration der Bundesrepublik entgegen zu steuern. Der Bundesminister für Gesamtdeutsche Fragen, Jakob Kaiser, CDU, plädiert dafür, die Stalin-Note genau zu prüfen.

28. Mai 1952: Der Publizist Ernst Friedländer spricht mit Bundeskanzler Konrad Adenauer über den Deutschlandvertrag und den EVG-Vertrag

Die Unterzeichner des Deutschlandvertrages (l-r) Sir Anthony Eden (Großbritannien), Robert Schuman (Frankreich) und Dean Acheson (USA) sowie Bundeskanzler und Außenminister Dr. Konrad Adenauer. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Die Westalliierten glauben nicht, dass das Angebot Stalins ernst gemeint ist. Auch Bundeskanzler Konrad Adenauer lehnt es ab und treibt die Westintegration der Bundesrepublik weiter voran: Am 26. Mai unterzeichnen er und die drei westlichen Alliierten den Deutschlandvertrag, mit dem das Ende des Besatzungsherrschaft geregelt wird, so dass die Bundesrepublik Deutschland weitgehend die Rechte eines souveränen Staates erhält. Einen Tag später unterschreibt Adenauer in Paris den Vertrag zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG), der als erster Schritt zu einer europäischen Armee gedacht ist. Im Gespräch mit dem Publizisten Ernst Friedländer erläutert der Bundeskanzler die Bedeutung der beiden Verträge.

Die Europäische Verteidigungsgemeinschaft kommt letztlich nicht zustande. Der Vertrag scheitert, weil ihn das französische Nationalparlament 1954 nicht ratifiziert. Deshalb muss auch der Deutschlandvertrag neu verhandelt werden, der an die Vereinbarung zur Europäischen Verteidigungsgemeinschaft gekoppelt ist.

Die westlichen Alliierten handeln schließlich ein neues Vertragswerk aus: Das Ende des Besatzungsstatutes und die Souveränität der Bundesrepublik wird in einem modifizierten Deutschlandvertrag festgelegt. In gesonderten Verträgen tritt die Bundesrepublik dem Nordatlantischen Bündnis, der NATO, bei und wird Mitglied der Westeuropäischen Union. Diese so genannten Pariser Verträge werden am 23. Oktober 1954 in der französischen Hauptstadt unterzeichnet.