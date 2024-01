1950: Schauprozesse und deutsch-deutsche Provokationen

per Mail teilen

Kurt Schumacher über die Bedeutung der Einheit Deutschlands für Europa, Karl Eduard von Schnitzler über das Urteil des ersten weltanschaulichen DDR-Schauprozesses und die Diskussion der Rolle westdeutscher Politiker im NS-Staat.

23. Februar 1950: Kurt Schumacher auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten im Mai 1950

Ein Jahr nach Gründung der Bundesrepublik und der DDR arbeitet Bundeskanzler Konrad Adenauer daran, die Bundesrepublik im Westen zu verankern. Die SPD sieht in dieser Politik der Westintegration eine Gefahr für die Wiedervereinigung. Auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Hamburg hebt der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher deshalb die Bedeutung der Einheit Deutschlands für Europa hervor. Ein Ausschnitt aus der Rede des SPD Vorsitzenden Kurt Schumacher auf dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten in Hamburg im Mai 1950.

24. April 1950: Der Rundfunk-Journalist Karl Eduard von Schnitzler berichtet über den ersten großen Schauprozess in der DDR

In der DDR findet in diesem Jahr der erste große Schauprozess statt. Auf der Bühne des Landestheaters Dessau wird gegen neun Angeklagte verhandelt. Sie werden beschuldigt, Wertpapiere über 100 Millionen Mark in den Westteil Deutschlands verschoben und die Enteignung der „Deutschen Continental-Gas-Gesellschaft“ behindert zu haben.

Nach Ansicht von Beobachtern ist es das eigentliche Ziel des Prozesses, von wirtschaftlichen Problemen in der DDR abzulenken und politische Gegner zu disziplinieren. Richterin in diesem Prozess ist Hilde Benjamin, die sich mit den Jahren den Spitznamen „rote Guillotine“ erwirbt, weil sie auch für Todesurteile mitverantwortlich ist. Über die Urteilsverkündung berichtet im DDR-Rundfunk Karl Eduard von Schnitzler, der spätere Chefkommentator des DDR-Rundfunks.

Erst 1992 hebt das Landgericht Berlin die Urteile von 1950 auf. Es sei nicht über strafbares Handeln geurteilt worden, sondern über eine bestimmte Weltanschauung, so das Gericht. Willi Brundert, einer der Hauptangeklagten, siedelt nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis nach Westdeutschland über und wird in den 60er Jahren Oberbürgermeister von Frankfurt am Main.

12. Juli 1950: BRD-Politiker und das NS-Regime - Adolf Arndt und Gustav Heinemann in einer Bundestagsdebatte im Juli 1950

Kaum ist im Osten der Schauprozess zu Ende, beginnt im Westen die Debatte über die Rolle von Politikern, die in das NS-Regime verstrickt waren. Im Mittelpunkt der Diskussionen: der Jurist Hans Globke, der Kommentare zu den Nürnberger Rassegesetzen verfasst hatte. Der rechtspolitische Sprecher der SPD, Adolf Arndt, greift Globke scharf an. Mit ihm beginnt der Ausschnitt aus der Bundestagsdebatte vom Juli 1950. Anschließend spricht Bundesinnenminister Gustav Heinemann.

Bundesinnenminister Gustav Heinemann und mit ihm die Regierung halten an dem umstrittenen Juristen fest. Trotz der Proteste durch die Opposition wird Hans Globke Staatssekretär und wichtigster Mitarbeiter Konrad Adenauers.

24. Januar 1950: Ausschnitt aus der RIAS-Sendung "Berlin spricht zur Zone"

Neben der Debatte über die NS-Vergangenheit beherrscht die sich verschärfende Auseinandersetzung zwischen Ost und West die Diskussionen. Der Sender RIAS Berlin, der „Rundfunk im Amerikanischen Sektor“, strahlt sein Programm bewusst in die DDR aus. Der Titel einer Sendung heißt daher: "Berlin spricht zur Zone".