Naturwissenschaft mit Aha-Effekt in der Schule

Vielen Schülerinnen und Schülern fällt es schwer, Konzepte der Physik zu verstehen und sie z.B. auf konkrete Alltagsprobleme anzuwenden. Wie man sie unterstützen kann, ohne zu frustrieren, zeigen Studien des Kompetenzzentrums für Lernen und Lehrer an der ETH Zürich. Dr. Ralph Schumacher setzt dabei auf kognitiv aktivierendes Lernen.

Was macht den Physik-Unterricht so schwierig?

Wir haben viele Alltagsvorstellungen, die sich im täglichen Leben bewährt haben, die aber mit wissenschaftlichen Konzepten unverträglich sind. Deshalb geht es darum, diese Vorstellungen durch die richtigen Konzepte zu ersetzen.



Dazu ein Beispiel:

Stellen wir uns folgende Situation vor: Ein kleines Mädchen und ein großer Mann stehen einander gegenüber und drücken ihre Handflächen kräftig gegeneinander, so dass sie sich im Gleichgewicht befinden. Fragt man Schülerinnen und Schüler, ob die

Was folgt daraus für die Lehrer?

Sie müssen ihre Argumente und Experimente so präsentieren, dass Schüler bereit sind, vertraute Vorstellungen abzulegen und neues Wissen aufzubauen – und zwar mit Konzepten, die zunächst ihren Intuitionen widersprechen. Dazu muss ihnen deutlich vor Augen geführt werden, worin die Vorteile der neuen Konzepte liegen – das heißt, dass man mit ihnen Phänomene besser erklären kann als mit ihren Alltagsvorstellungen.

Mit welchen Lernformen kann neues Wissen aufgebaut werden?

Mit Lernformen, die "kognitiv aktivierend" sind. Wichtig dabei ist der Einstieg in den Unterricht:

Am Anfang des Lernens steht die Einsicht, dass man etwas noch nicht weiß. Darum sollten Unterrichtseinstiege so gestaltet sein, dass die Kinder bemerken, dass ihre bisherigen Kenntnisse nicht ausreichen, um ein bestimmtes Problem zu lösen oder um bei einem Experiment vorherzusagen, was passieren wird. Auf diese Weise wird bei ihnen die Nachfrage nach neuem Wissen erzeugt.

Weitere allgemeine Merkmale des "kognitiv aktivierenden" Lernens:

Erstens: Dieses Lernen führt bei den Schülern dazu, dass sie ihr Vorwissen aktivieren, um eine bestimmte Herausforderung zu bewältigen.

Zweitens erlangen die Schüler/innen ein gutes Verständnis der Fragestellung, indem sie selber Vorschläge erarbeiten müssen, wie ein bestimmtes Problem zu lösen ist.

Und drittens erlangen sie Einsicht in ihre eigenen Wissensgrenzen, weil sie bemerken, dass ihnen ihre bisherigen Kenntnisse nicht weiterhelfen.

Es geht also prinzipiell um den Aufbau neuen Wissens auf Grundlage eigener Anstrengungen und Problemlösungskompetenzen der Schüler.

Wie kann man das neu Gelernte vertiefen?

Die Lernenden können durch Erklärungsaufträge gezielt dazu angeleitet werden, zentrale Lerninhalte noch einmal zu durchdenken. Auf diese Weise müssen sie sich aktiv mit den Unterrichtsinhalten beschäftigen und ihr bestehendes Wissen entsprechend umstrukturieren. Die Schülerinnen und Schüler erhalten dabei den Auftrag, sich zu überlegen, wie sie beispielsweise ein Konzept, ein Naturgesetz oder einen Lösungsweg erklären würden. Solche Erklärungen werden in der Lehr- und Lernforschung als "Selbsterklärungen" bezeichnet.

Selbsterklärungs-Aufträge können beispielsweise so formuliert sein, dass die Schülerinnen und Schüler grundlegende Konzepte noch einmal erklären und sich dabei überlegen, wie sie ihre Erklärung an den Kenntnisstand einer anderen Person anpassen. Nehmen wir als Beispiel die physikalischen Konzepte des Gewichts und der Masse. Im Alltag werden diese Begriffe meist nicht unterschieden. Deshalb ist es hier wichtig, ein Beispiel zu präsentieren, an dem die Unterscheidung der beiden Begriffe bedeutsam wird.

Angenommen, ein Astronaut hebt auf dem Mond einen großen Mondstein auf. Er bemerkt, dass der Mondstein wegen der schwächeren Gravitation des Mondes ein geringeres Gewicht als auf der Erde hat. Der Astronaut zieht daraus fälschlich den Schluss, dass sich der Mondstein aufgrund seines geringen Gewichts wohl auch besonders leicht mit dem Fuß wegschießen lässt.

Ein Stein auf dem Mond lässt sich leicht aufheben. Doch hat er wirklich eine geringe Masse?

Das wird ihm aber nicht gut bekommen. Denn trotz des geringeren Gewichts besitzt der Mondstein weiterhin die gleiche Masse, die er auch auf der Erde besitzen würde. Der Astronaut wird sich also ordentlich den Fuß anstoßen.

Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler besteht darin, sich zu überlegen, wie sie dem Astronauten den Unterschied zwischen Gewicht und Masse erklären können.

Ralph Schumacher ist Kognitionswissenschaftler und lehrt am Institut für Verhaltenswissenschaften an der ETH in Zürich. Schwerpunkte seiner Arbeit sind: Lernforschung und Lerntheorien, des weiteren Philosophie des Geistes, Kognitionsforschung, Theorien des Bewusstseins und der Wahrnehmung. Gastprofessuren u. a. in Princeton und Philadelphia, Fellowship am Hanse-Wissenschaftskolleg. Von 2006 bis 2008 leitete er beim Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Projekt zu den Wirkungen des aktiven Musizierens auf den Erwerb von Lernstrategien, die Persönlichkeitsentwicklung und die Lernmotivation. Seit 2007 ist er wissenschaftlicher Leiter des MINT-Zentrums der Eidgenössischen Universität Zürich, "MINT" steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.