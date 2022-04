Was Eltern tun können

SWR2 Wissen. Von Maike Hildebrand



Medien-Berichte über Terroranschläge können Kinder und Jugendliche ängstigen. Sie können sie oft nicht einordnen. Hier einige Hinweise, was Eltern wissen sollten.

Nach Terroranschlägen ist für Kinder plötzlich vieles anders. Die Erwachsenen sind aufgeregt und die Medien bringen pausenlos Schreckensnachrichten. – Aber wie erleben Kinder und Jugendliche eigentlich diese Gefahr? Sollten wir sie vor den grausamen Nachrichten schützen? Oder versuchen ihnen den Terror zu erklären?

Menschliche Gewalt traumatisiert besonders

Warum erschüttern uns Terrorattentate in den Medien eigentlich so? Der Psychotherapeut Georg Pieper, spezialisiert auf die Bewältigung von Trauma- und Stresssituationen, erklärt das so:

Es handelt sich ja hier um von Menschenhand verursachte Gewalt. Wir wissen aus der Trauma-Forschung, dass solche Ereignisse am stärksten traumatisieren können, verglichen zum Beispiel mit Naturkatastrophen, Unfällen oder technischen Katastrophen. Die von Menschenhand verursachten Gewalttaten lösen die höchste Störungsrate aus, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Denn hier geht Vertrauen in die Mitmenschen verloren.

Kinder treffen diese Ereignisse häufig stärker als Erwachsene. Sie können die Geschehnisse oft nicht einordnen und nicht einschätzen, wie nah ein Tatort ist oder welche Bedeutung ein Vorfall für sie hat.

Begleitung durch Erwachsene

Eine Studie der Medienwissenschaftlerin Maya Götz hat offen gelegt, wie stark Kriegs- und Katastrophenbilder in den Medien auf Kinder wirken. Besonders Bilder verletzter Menschen – oder gar verletzter Kinder – können sie noch lange begleiten. Die schnelllebige Berichterstattung leistet oft nicht, was Kinder brauchen, um sich wieder zu beruhigen: eine Einordnung und altersgerechte Auseinandersetzung, um Ängste abzubauen. Maya Götz weist daher darauf hin, wie wichtig es ist, mit den Kindern zu reden, auf ihre Fragen einzugehen und sie zu beantworten– gerade in einer Gesellschaft die so stark von den Medien dominiert wird. Denn, wenn Kinder mit ihren Fragen alleine gelassen werden, laufen sie Gefahr, Ängste zu entwickeln.

Zita Nußbaumer-Giselbrecht, Lehrerin an einer Realschule, greift das Thema Terrorismus gezielt im Unterricht auf. Dort sucht sie dann gemeinsam mit den Kindern nach Möglichkeiten, die Vorkommnisse zu verstehen und mit den vorhandenen Ängsten umzugehen. Ganz wichtige Voraussetzung für ein derartiges Vorgehen: Eine vertrauensvolle Atmosphäre innerhalb der Klasse. Nur so können die Kinder dann offen über ihre Ängste reden. Ohne Druck und ohne Anspannung. Die Kinder dürfen keinesfalls gedrängt werden, über ihre Erlebnisse zu sprechen.

Kontakt zu Flüchtlingskindern kann helfen, Ängste vor Fremden abzubauen. SWR SWR -

Besonders jüngere Kinder übernehmen zudem oft die Meinung ihrer Eltern. Daher sollten Erwachsene auch darauf achten, wie sie sich gegenüber ihren Kindern äußern. Antipathien oder Ängste – zum Beispiel gegenüber Einwanderern – können dazu führen, dass sich Kinder in Alltagssituationen, z.B. durch die Anwesenheit von Flüchtlingskindern auf dem Spielplatz, verunsichert fühlen.

Medienkompetenz – wichtig für Eltern und Kinder

Besonders bei kleinen Kindern sollten Erwachsene den Medienkonsum lenken. Maya Götz rät, Kinder bis ca 10 bis 12 Jahren erst mal nicht die Tagesschau, sondern die Kindernachrichten LOGO schauen. Dort werden die Nachrichten so aufbereitet, dass Kinder keine Angst bekommen: Man kann das auch sehr gut nachweisen: Kinder, die LOGO gesehen haben, die wissen besser Bescheid, die haben weniger Angst und können einfach die Situation viel besser einordnen, als Kinder, die Erwachsenennachrichten konsumieren oder die ihre Informationen aus dem Hören-Sagen beziehen.

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Medien zeichnet sich für Experten auch dadurch aus, dass Eltern mit ihren Kindern darüber reden, was sie sich anschauen. Wichtig ist es, sie zu ermutigen, selbst eine Auswahl zu treffen und keine Programme anzuschauen, die ihnen Angst machen. Außerdem sollten Kinder lernen, seriöse Quellen zu benutzen, wenn sie nach Informationen zu einem Ereignis suchen.

Spielerische Freiheiten zur Verarbeitung

Kinder verarbeiten Konflikte häufig im Spiel. Auch ihre Angst vor Terror und Gewalt kann ein Thema dieser Spiele werden. Michael Masch, Sozialpädagoge und Geschäftsführer einer heilpädagogisch-therapeutischen Praxis für Kinder, arbeitet mit Methoden der Psychomotorik. In seiner Praxis finden Kinder den Raum, um zu toben und Erlebnisse im Spiel zu verarbeiten. Er erlebt immer wieder, dass Kinder auch gewaltsame Erlebnisse – wie Anschläge und Explosionen – nachspielen.