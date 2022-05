Die Chancen der Palliativmedizin

SWR2 Wissen: Aula. Gespräch mit Sven Gottschling



In Deutschland werden viele Schmerzpatienten falsch behandelt. Das Gesundheitssystem lässt dem Arzt oft keine Zeit für eine differenzierte Diagnostik und Therapie.

Deutschland ist in Sachen Palliativmedizin noch immer Entwicklungsland

Ich glaube, dass viele Menschen denken, dass Schmerzen zum einen etwas ziemlich Banales sind, über das man nicht viel wissen muss. Das ist jedoch ein Irrglaube. Als ich gesagt habe, ich gehe ein komplettes Jahr zu einer schmerzmedizinischen Weiterbildung in eine andere Klinik, haben mich damals viele Kollegen ungläubig angeschaut. Da kam dieses Gefühl auf: Wieso? Schmerzen könne doch jeder behandeln, das sei doch kein Problem. Das stimmt aber nicht. Der andere Irrglaube ist, dass Schmerzen irgendwie zum Leben dazugehören, zu bestimmten Krankheiten wie z.B. Krebs dazugehören und nach einer Operation normal sind. Das sei etwas Schicksalhaftes, worauf auch Ärzte nur einen sehr bedingten Einfluss haben. Und das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. (Sven Gottschling)

Es wird zuviel Geld an der falschen Stelle ausgegeben!

Wir geben so viel Geld für unnötige Diagnostik und für teilweise nicht wirklich hilfreiche Therapien für Patienten aus. Ich behandele sehr viele Kinder mit Kopfschmerzen. Wenn die zu mir kommen, reicht mir eigentlich ein Gespräch und eine körperliche Untersuchung, um zu sagen, was ein Spannungskopfschmerz oder eine Migräne ist. Dazu brauche ich keine Computertomografie vom Kopf oder komplexe Blutuntersuchungen, die die Kinder auch noch zusätzlich belasten. Wenn diese Kinder aber zu mir kommen, dann tragen die schon eine Tüte mit Röntgenbildern, mit Kernspin-Aufnahmen bei sich.

Dieses Geld und diesen leidvollen Weg für die Patienten könnte man sich sparen, wenn man es von Anfang an vernünftig macht. (Sven Gottschling)

Man schießt immer noch mit Kanonen auf Spatzen

Ich kann sagen, dass in Deutschland pro Jahr 80 Tonnen Diclofenac und 150 Tonnen Ibuprofen in den Apotheken verkauft werden. Das sind Medikamente, die die Menschen massiv gefährden können. Es gibt andere viel geeignetere Substanzen. Ich rede von Opioid-Schmerzmitteln, d.h. Morphin und verwandten Stoffen. Wir brauchen insgesamt eine viel differenziertere Herangehensweise an jeden einzelnen Schmerzpatienten. (Sven Gottschling)

Plädoyer für eine individualisierte Medizin

Wenn man einen Hammer hat, wird alles zum Nagel. Wenn mein Rüstzeug relativ eingeschränkt ist, dann wende ich das an, was ich kenne. Dass man damit den meisten Menschen nicht wirklich und dauerhaft hilft und dass man Menschen auch durch die angewandten Medikamente z.T. massiv gefährdet, wird immer verschwiegen. Natürlich setzen auch wir Medikamente ein. Allerdings in einer differenzierteren Form. Es gibt Hunderte von Medikamenten, die man kennen und für eine differenzierte Schmerztherapie auch nutzen sollte. Dazu kommen nicht-medikamentöse Therapien: Entspannungstechniken, gute Physiotherapie, transkutane elektrische Nervenstimulation, Osteopathie bis hin zu Hypnosetechniken, Akkupunktur ist eine Möglichkeit. Die Therapien sind vielfältig, aber das Wichtigste ist, den Patienten in seiner Gesamtheit mit all seinen Problemen zu erfassen. Und das ist schon mal der erste Stolperstein. Deswegen nehmen wir Schmerzmediziner uns für einen Erstkontakt eine Stunde Zeit. (Sven Gottschling)

Prof. Dr. Sven Gottschling leitet das Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie des Universitätsklinikums des Saarlandes.

