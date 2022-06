Gefährliches Mitleiden

Die negativen Seiten der Empathie



Interview mit Fritz Breithaupt

Der Begiff "Empathie" hat Hochkonjunktur. Wissenschaftler sehen den Menschen neuerdings als soziales Wesen, dessen wichtigste Fähigkeit darin besteht, sich in andere hineinzuversetzen, deren Freude oder Schmerz nachzuempfinden. Normalerweise wird Empathie durchweg positiv bewertet, doch sie hat auch Schattenseiten, sagt Fritz Breithaupt, Professor für Germanistik an der Indiana University Bloomington, in der SWR 2 Aula.

Steckbrief zum Autor:

Name: Fritz Breithaupt

Geboren: 1967 in Meersburg

Promotion: 1997 an der Hopkins University

Beruf: Professor für Germanistik, Komparatistik und Kognitionswissenschaften an der Indiana University

Forschungsschwerpunkte:

Fritz Breithaupt arbeitet interdisziplinär. Er verbindet in seinen zahlreichen Büchern, Artikeln und Forschungsarbeiten auf überraschende Weise Neurowissenschaft, Psychologie und Kognitionswissenschaften.

Die These von Breithaupt: Empathie hat negative Seiten

Empathie kann uns nicht nur sozialer machen, sie kann dazu führen, dass man sein eigenes Ich aufbläht, den eigenen Wert steigert, indem man sich zu einem besonders einfühlsamen Menschen stilisiert. Das passe gut zu einer Gesellschaft, die auf dem Narzissmus beruhe und in der sich jeder in der Selfiekultur auf möglichst positive Weise darstellen müsse, so Breithaupt.

Belege: Stalking, Sadismus, Stockholmsyndrom

Breithaupt sammelt viele Belege für die dunklen Seiten der Empathie. Er analysiert zum Beispiel das berühmte Stockholmsyndrom, bei dem sich die Geisel mit dem Geiselnehmer so stark identifiziert, dass sie sich selbst im anderen verliert. Oder er widmet sich den Phänomenen des Stalking und Sadismus - beide offenbaren auf vertrackte Weise wiederum die negativen Aspekte der Empathie.

Manche brutale Sadisten -sagt Breithaupt- handelten aus Empathie. Sie würden andere quälen, weil sie sich in dem Moment vorstellen könnten, wie die sich fühlten. Nur durch diesen paradoxen Prozess könnten Sadisten eine gewisse Nähe zu ihren Mitmenschen aufbauen.

Breithaupts Ansatz hat auch viele politische Bezüge: Donald Trump etwa ist für ihn ein Mensch, der sehr viel Empathie auf sich ziehen kann, das ist zugleich sein Vor- und Nachteil. Trump polarisiere permanent, er stelle sich gegen alle anderen, gegen die Vernunft, gegen andere Politiker, gegen die Intellektuellen, gegen Europäer, gegen die Nato – einer gegen alle. Und man frage sich immerzu, was kann er jetzt noch sagen, wie kann er sich jetzt noch rausreden, wie kann er sich verhalten. Und dann versuchten sich viele Leute in seine Situation hineinzuversetzen, auf ihn empathisch zu reagieren. Dadurch fasziniere Trump immer wieder seine Anhänger und selbst seine Gegner.

test