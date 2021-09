Dieser Mann war ein Universalgenie und Abenteurer, er reiste nach Nord- und Südamerika, bestieg Vulkane, entdeckte bisher unbekannte Tier- und Pflanzenarten, er war Botaniker, Geologe, Chemiker, Meteorologe und der erste Umweltaktivist.

Humboldt wurde klar, dass die Natur als ein lebendiges System zu begreifen ist, in dem alles mit allem verbunden ist und das schnell aus dem Gleichgewicht geraten kann. Andrea Wulf, deutsch-britische Historikerin, beschreibt diesen modernen Blick auf die Natur.

Andrea Wulf wuchs als Kind deutscher Entwicklungshelfer in Indien auf. Sie begann das Studium der Kulturwissenschaften an der Universität Lüneburg und erwarb in London einen Master in Designgeschichte am Royal College of Art. Sie lebt und arbeitet seither als Autorin in Großbritannien. Wulf publiziert in The Guardian, The Sunday Times, Wall Street Journal, Financial Times und LA Times.

Internetseite: http://www.andreawulf.com/

Buchauswahl:

- Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur. Übersetzung Hainer Kober. Bertelsmann, München 2016.

- The Invention of Nature: How Alexander Von Humboldt Revolutionized Our World. Knopf, New York 2015.

- Die Jagd auf die Venus und die Vermessung des Sonnensystems. Übersetzung Hainer Kober. Bertelsmann, München 2012.