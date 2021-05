Die einen orientieren sich in der Pandemie nach Zahlen und Studien, fassen sie als absolute Wahrheit auf. Die anderen zweifeln grundsätzlich an der Forschung. Dabei liegt es in der Natur der Wissenschaft, dass Hypothesen immer wieder aufs Neue diskutiert werden. Das müsse die Gesellschaft lernen, sagt der Autor Heino Falcke. mehr...