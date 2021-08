Studentinnen erobern das Verbindungsmilieu



Von Nina Marie Bust-Bartels

Studentenverbindungen sind traditionell eine Männerdomäne. In den letzten 20 Jahren aber haben Studentinnen in fast allen deutschen Universitätsstädten eigene Verbindungen gegründet. Diese Damen-Verbindungen schaffen sich ihre eigenen Traditionen und bedienen sich bei den Ritualen der Männerbünde. Sie fechten nicht, trinken weniger und wollen nicht politisch sein. Damit emanzipieren sich die neuen Bundesschwestern einerseits von ihrer Rolle als Anhängsel der Verbindungsstudenten. Andererseits reproduzieren viele Damen-Verbindungen die traditionellen Geschlechterrollen des Verbindungsmilieus.

Die Studentinnen der Nausikaa in Heidelberg feiern bei der sogenannten "Kneipe" den Semesterabschluss. SWR SWR - Nina Marie Bust-Bartels

Die Nausikaa ist eine Damenverbindung, also eine Studentenverbindung, die nur Frauen aufnimmt. Heute feiert sie den Semesterabschluss. Kneipe nennt sich diese offizielle Veranstaltung in der Verbindungssprache. Es werden traditionelle Lieder gesungen und Trinkrituale durchgeführt. Die Damenverbindung Olympea aus Tübingen ist heute bei der Nausikaa in Heidelberg zu Gast.

Frauenverbindungen in der Geschichte

Die ersten Studentenverbindungen, die sich um 1800 gründeten, bestanden nur aus Männern. Als Frauen gegen Ende des 19. Jahrhunderts an die Universitäten kamen, durften sie den Männerbünden nicht beitreten und gründeten eigene Vereinigungen. Direkt nach dem zweiten Weltkrieg waren Studentenverbindungen von den Alliierten nicht zugelassen. Während die Männerbünde sich in den 1950er Jahren wieder gründeten und an ihre alten Strukturen anknüpfen konnten, fasste keine der Damenvereinigungen wieder Fuß.

Im Zuge der Studentenbewegung der 1960er und 70er Jahre öffneten sich einige Männerverbindungen für Frauen, sie bestehen heute als gemischte Verbindungen. Die große Mehrheit der Männerverbindungen nimmt jedoch bis heute keine Frauen auf. Erst in den 1970er Jahren gründeten sich vereinzelt neue Damenverbindungen.

Studentinnen der Damen-Verbindung Nausikaa aus Heidelberg SWR SWR - Nina Marie Bust-Bartels

Seit Ende der 1990er Jahre gibt es einen wahren Gründungsboom. Fast jede Universitätsstadt hat mittlerweile eine Damenverbindung, bundesweit sind es über fünfzig.

In der Wissenschaft nahezu unbeachtet

Über Männerverbindungen wird viel geforscht, Damenverbindungen jedoch sind von der Wissenschaft bislang nahezu unbeachtet geblieben. Die Soziologin Anne Mielke promoviert an der Universität Göttingen über dieses Thema. Korporierte Frauen sind ein Produkt des Verbindungsmilieus, sagt sie und hat herausgefunden, dass sich in Damenbünden oft Freundinnen von Verbindungsstudenten oder Töchter von Alten Herren der Männerverbände zusammengeschlossen haben:

„Damenverbindungen bieten für die jungen Frauen die M ö glichkeit, etwas Eigenständiges zu haben und nicht immer nur die Freundin, das Anhängsel zu sein.“

Bei den Männern gibt es um die Tausend Verbindungen, bei gut einem Drittel wird gefochten. Sie heißen Landsmannschaften, katholische Verbindungen, Corps oder Burschenschaften. Studentenverbindung ist der Oberbegriff. Die Damenverbindungen orientieren sich mit ihren Regeln an denen der Männerverbindungen. Sie wandeln sie ab und suchen sich aus, was sie übernehmen wollen und was nicht. Fast alle Bünde übernehmen die Verbindungs-Hierarchie. Wer neu dazu kommt, beginnt als sogenannter Fux oder bei den Damen als Fähe und untersteht den anderen Mitgliedern.

Studentenverbindungen stehen in der Kritik, elitär und konservativ zu sein. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Zusammenhalt ohne Verbindungshäuser

Anders als viele Männerverbindungen besitzt keine Damenverbindung in Deutschland ein eigenes Verbindungshaus. Ein gemeinsamer Ort ist dennoch wichtig für die Damenverbindungen, fast alle haben einen festen Treffpunkt – nicht selten bei einem befreundeten Männerbund. Anne Mielke hat untersucht, wie die Studentinnen eine Gemeinschaft werden, auch ohne Verbindungshaus: „Der Alltag sieht natürlich anders aus als bei denjenigen, die in einem Haus zusammen wohnen. Aber in Zeiten von WhatsApp und Facebook sind sie untereinander so gut vernetzt, dass sich sowieso ganz viele täglich sehen.“

Studentinnen der Akademischen Damenverbindung Amazonia Jena picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Die Netzwerke der Damenverbindungen sind allerdings noch sehr klein. In der Nausikaa Heidelberg ist Nina Fortmann eine von gerade einmal 35 Hohen Damen. Aber die korporierten Frauen arbeiten daran, ihre beruflichen Netzwerke auszubauen. Zum Beispiel auf den Damenverbindungstreffen, bei denen sich jedes Jahr die Damenbünde aus Deutschland und Österreich treffen.

Sind Damenverbindungen feministisch?

Als Feministinnen bezeichnen die Studentinnen in den Verbindungen sich selbst nicht. Dennoch: sie verschaffen sich Zugang zur männlich dominierten Verbindungswelt. Sophie Möbius, Mitglied der Lysistrata erklärt: „Da ist schon eine emanzipative Komponente drin, wenn wir sagen, dass wir eine Frauenverbindung sind. Unser Wahlspruch lautet ›Frau sein frei sein‹, wir können als Frauen Karriere machen, wir können auch Hausfrau werden, das ist jeder selbst überlassen.“

Das akademische Fechten bleibt den Männerverbindungen vorbehalten. SWR SWR -

Noch keine Gleichberechtigung

Die Nausikaa Heidelberg, die Olympea Tübingen, die Lysistrata in Berlin und die Caecilia in Hamburg - sie alle haben es geschafft, sie sind zu Institutionen geworden. Durch die Damenverbindungen hat sich die Rolle der Frauen in der Verbindungswelt verändert. Sie sind nicht mehr nur passive Couleurdamen, sie sind zu Bundesschwestern geworden. Kritisch bleibt, dass sich die Frauenverbindungen sehr stark an den Männerverbindungen und deren Anerkennung orientieren. Wirklich gleichberechtigt sind sie bisher nicht.