Meister und Schüler

Spätestens seit der Hattie-Studie schenken Pädagogen der entscheidenden Rolle der Lehrerpersönlichkeit wieder mehr Beachtung. Welche Rolle spielt soziale Bindung an den Lehrer?

Der Meister oder die Meisterin ist Vorbild. Und braucht ein Gegenüber, die Schülerin oder den Schüler. So wird die Größe des Meisters und der Meisterin auch erkennbar. Der Schüler und die Schülerin wiederum wollen werden. Und dieses Streben braucht ein Ziel. Der Begriff "Meister" ist in bestimmten Bereichen geschützt: im Handwerk, bei Fachangestellten, dem Polizeioberwachtmeister oder der Bürgermeisterin. In anderen Zusammenhängen ist er nicht geschützt, etwa in der alternativ-religiösen Szene.

Berühmtestes Beispiel ist Bhagwan Shree Rajneesh, später bekannt als Osho. Anfang der 80er-Jahre gründete er die Bhagwan-Bewegung und konnte Tausende von Anhängerinnen und Anhängern gewinnen – spirituell Suchende. Zu erkennen sind sie an ihrer rot-orange-gefärbten Kleidung, einer Holzkette um den Hals, daran ein Bild des Gründers. Solche selbsternannten Meister und Meisterinnen profitieren von der positiven Aufladung des Begriffs.

Klare autoritäre Strukturen

Im Gegensatz zu modernen Bildungsmodellen, die darauf setzen, dass sich die Schüler und Schülerinnen Wissen und Fertigkeiten in Eigenregie aneignen, die Lehrer und Lehrerinnen nur Lern-Begleiter sind, gibt es in der Meister-Schüler-Beziehung meist eine klare autoritäre Struktur. Die Meister und Meisterinnen geben Anweisungen und erwarten, dass die Schülerinnen und Schüler ihnen folgen.

Doch die Geschichte ist voller Beispiele, die keinen idealen Verlauf genommen haben. Hierarchische Ordnung, Führung und Kontrolle haben Schülerinnen und Schüler nicht in die eigene Freiheit geführt, sondern in Abhängigkeiten. Die Bewunderung einer charismatischen Autorität und ihre Nachahmung – das alles weckt vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte böse Erinnerungen. So überrascht es nicht, dass moderne Bildungsmodelle versuchen, den Faktor Mensch aus dem System zu entfernen. Und die Lehrerinnen und Lehrer immer mehr in den Hintergrund treten.

Glaubwürdigkeit und Leidenschaft

Das neue Idealbild sind die aktiven, eigenverantwortlichen Schülerinnen und Schüler, die sich selbst Ziele setzen, selbstmotiviert und selbstgesteuert lernen. Für einige funktioniert das sehr gut, aber viele sind auch überfordert. Sie bringen die dafür nötigen Kompetenzen nicht von sich aus mit, und in der Schule werden sie nicht zwangsläufig vermittelt. Das meint der Erziehungswissenschaftler Karl-Josef Pazzini.

Fragt man Schülerinnen und Schüler, was sie sich stattdessen wünschen, wird deutlich, dass ihnen die persönliche Ansprache fehlt. Jemand, der glaubwürdig verkörpert, was er oder sie unterrichtet und durch eigene Begeisterung vermittelt, dass es die Sache wert ist, Zeit und Mühe zu investieren.

Ein Leben für die Prüfung

Unterricht in einer Kampfkunstschule im Zentrum Hamburgs. Etwa 20 Schülerinnen und Schüler trainieren zusammen mit dem Shinson-Hapkido-Meister Uwe Bujack in einem 200 qm großen Raum, der mit Matten ausgelegt ist.

Uwe Bujack ist 57 Jahre alt, trainiert und unterrichtet seit über 30 Jahren die koreanische Kampfkunst Shinson Hapkido, zuvor 12 Jahre Judo. Er leitet die Schule, seit 2007 als Meister. Der 4. Dan – der Meister-Grad – wurde ihm wiederum von seinem koreanischen Groß-Meister verliehen. Neun Jahre hat er sich auf die mehrtägige Prüfung vorbereitet.

Ziel: Menschlichkeit

Beim Shinson Hapkido ist das Erlernen der Kampfkunst nicht Ziel der Ausbildung, sondern der Weg hin zum eigentlichen Ziel. Und das sei, so Uwe Bujack: Menschlichkeit. Dieses Ziel ausgerechnet über Kampf erreichen zu wollen, erscheint widersinnig, führt aber in die Auseinandersetzung mit zwei großen menschlichen Themen: Angst und Aggression.

Gefühle wie Angst und Wut meistern zu lernen ist Teil der Ausbildung, in der die Schülerinnen und Schüler häufig an persönliche Grenzen geführt werden. Bei Fallübungen, im Kampf, in Prüfungen werden Dinge gefordert, die die Schüler und Schülerinnen sich vielleicht nicht zutrauen. Daher ist das Vertrauen in den Meister und die Meisterin besonders wichtig. Am Ende aber eine Grundbedingung für das Lernen überhaupt, meint Karl-Josef Pazzini.

Lernen und Vertrauen

Eine vertrauensvolle Beziehung, zu Eltern oder zum Lehrer, ist daher Grundlage dafür, dass überhaupt Wissen aufgenommen wird. Im Vertrauen darauf, dass der oder die andere es gut mit mir meint, und dass das, was er oder sie anbietet, gut für mich sein könnte.

Die Schüler sollten ihren Meisterinnen und Meistern vertrauen, die Meister ihre Schülerinnen und Schüler lieben. Eine Grundbedingung der Lehrer-Schüler-Beziehung. Platon hat die Liebe des Meisters auch als pädagogischen Eros bezeichnet und ihn von der körperlich-geschlechtlichen Liebe unterschieden. Doch die Übergänge sind fließend. Wer seinen Gegenstand liebt, will auch dazu verführen, etwas von seiner Leidenschaft weitergeben.

Vorbild und Individuum

Teil der Meister-Schüler-Beziehung ist die persönliche Einflussnahme und damit einher geht unvermeidlich auch eine Prägung. In einer Gesellschaft aber, die auf das abgeschlossene, autonome, selbständige Individuum setzt, gilt jede Beeinflussung als gefährlich.

Die Meister sprechen zu ihren Schülerinnen und Schülern; sie verteilen keine hundertfach kopierten Zettel. Die persönliche Ansprache, in einem bestimmten Moment an jemand ganz Bestimmten einer Klasse, ist ein Moment der Exklusivität, der automatisch die Aufmerksamkeit erhöht. Die oft von Schülern und Schülerinnen gestellte Frage "wozu?" beantwortet sich, indem die Lehrerinnen und Lehrer im Klassenraum leibhaftig verkörpern, dass es tatsächlich um etwas geht. Sie verleihen dem Gegenstand ihrer Lehre Bedeutung – in Wort und Tat und als Vorbild.

Diese Leidenschaft wirkt sinnstiftend und treibt den Lernprozess voran – auf beiden Seiten. Das bedeutet allerdings, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer ein Risiko eingehen: sich zu zeigen, zur Disposition zu stellen und vielleicht auf Ablehnung zu stoßen.