Das christliche Siedlungsgebiet nahe Mossul ist ausgebombt und vermint. Nur Ruinen sind übrig geblieben. Ist die alte, christliche Kultur im Nordirak damit dem Untergang geweiht?

Vertrieben und ihrer Existenz beraubt

Jeder Schritt scheint in den Ruinen der Kirchen von Bartella ein Wagnis zu sein – auch wenn die Gebäude bereits von Minen und Sprengkörpern geräumt wurden. Rußgeschwärzte Wände, zerschlagene Heiligenfiguren, geschändete Priester- und Bischofsgräber: Viel erinnert nicht mehr an die heiligen Orte, die diese Kirchen für die Christen einmal waren.

Zwei Jahre Krieg haben die traditionellen, christlichen Siedlungen vor Mossul dem Erdboden gleich gemacht. 2014 besetzten die Kämpfer des so genannten Islamtischen Staates (IS) die Dörfer. Die Bevölkerung wurde zwangskonvertiert, ermordet oder vertrieben. Häuser wurden besetzt, Kirchen geschändet. Die Christen flüchteten sich in Camps in die Autonome Region Kurdistan. Im Herbst 2016, im Rahmen der Großoffensive der Anti-IS-Koalition, wurden die christlichen Siedlungen schließlich befreit. Da sich in Ihnen Dschihadisten verschanzt hatten, bildeten sie ein strategisches Ziel auf dem Weg der Truppen nach Mossul. Viele Vororte der einstigen Metropole wurden dadurch zu Zielen intensiver Bombardements.

Eine jahrtausendealte Kultur ist in Gefahr

Die Vertreibung und die Zerstörung der christlichen Gemeinden könnten das Ende einer zweitausendjährigen, christlichen Tradition im Nordirak sein, befürchten viele Beobachter. Und damit könnte die kulturelle Vielfalt des Orient ihr Ende finden.

Chaldäische Katholiken, syrische Katholiken, Syrisch-Orthodoxe, Altorientalen, Armenisch-Apostolische – all die konfessionellen Verästelungen der östlichen Kirchen hatten im Zweistromland ihre Wurzeln. In dieser Gegend wurden die christlichen Urgemeinden gegründet. Hier, in der Ebene Ninivee, entwickelten sich die frühsten Formen des Liturgie: Riten, Segnungen, Gebetsformeln. Bis heute sehen sich die Christen des Nordirak in dieser Tradition und pflegen ihr historisches Erbe.

Heute sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es nicht mehr weiter geht. Die Menschen sterben. Jeden Tag. Wir sind Vertriebene im eigenen Land. Wir haben keinen Frieden, kein Leben, man hat uns sogar die Würde genommen. Wir wissen heute nicht, was morgen geschieht. Tausende Familien haben das Land verlassen, weil sie in so einer Lage nicht mehr überleben konnten. Und das betrifft nicht nur uns Christen. Ja – unsere Kirchen und Klöster sind zerstört worden. Aber unter dem Krieg leiden auch Sunniten, Schiiten, Jesiden, Kurden…. Warum? - Abuna Gabriel, stellvertretender Abt des Klosters zur Heiligen Jungfrau in Alqosch

Neuanfang oder Untergang?

Im Jahr 2000 lebten noch eineinhalb Millionen Christen im Irak. Heute sind es nur noch 200.000. Der Exodus ist Teil eines Dramas, das schon lange vor dem Auftauchen der IS-Terrorbanden begann. Als die sogenannte „Koalition der Willigen“ unter dem früheren US-Präsident George W. Bush 2003 das Regime Saddam Husseins stürzte, versank das Land in Terror und Anarchie.

Heute dauert der Krieg gegen den Islamischen Staat an – und die Front verläuft nahe der christlichen Gemeinden. Viele Vertriebene sehen ihre Zukunft im Ausland. Sie haben Angst vor einer Rückkehr. Denn selbst, wenn der Islamische Staat besiegt würde, bleibt unklar, ob die Christen sich in ihren Siedlungen wieder sicher fühlen können. Die Peschmerga-Milizen vor Ort fordern die Einrichtung einer international garantierten Schutzzone für Christen. Aber welches Land wäre bereit, für die Christen im Irak eine solche Garantie auszusprechen?

Während sich die Region noch in einer äußerst instabilen Lage befinden, gibt es jedoch auch erste Initiativen aus den Reihen der Christen selbst, die Siedlungen wieder bewohnbar zu machen. Unter ihnen ist der 25jährige Geistliche Abuna Martin. Er lädt Christen in die zerstörten Kirche Sankt Adday ein, um mit ihm zu beten. Er möchte die Gemeinden mit ihrer alten Tradition nicht aufgeben. Um den Christen wieder Hoffnung zu geben, fährt er jeden Tag mit etwa 40 Jugendlichen aus Erbil die rund hundert Kilometer nach Karemlesh. Dort beseitigen sie den Schutt um die Kirche.