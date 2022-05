Surfen im All

Faszination Gravitationswellen



Von Harald Lesch

Was Forscher vor Monaten aus Washington meldeten, ist tatsächlich eine Sensation: Physiker haben Gravitationswellen nachgewiesen, also jene Krümmungen in der Raumzeit, die Albert Einstein vorhergesagt hatte. Nie zuvor hatte jemand sie messen können. Das detektierte Signal entstand in einer Zeit, als sich auf der Erde die ersten Vielzeller entwickelten. Harald Lesch, Professor für Astrophysik an der LMU München, erklärt die Gravitationswellen.

Harald Lesch lehrt theoretische Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München; seine Forschungsschwerpunkte sind: Schwarze Löcher, Neutronensterne

und kosmische Plasmaphysik. Lesch ist Fachgutachter für Astrophysik bei der DFG und Mitglied der astronomischen Gesellschaft. Im Juni 2005 wurde ihm von der DFG

der Communicator-Preis verliehen. Dieser persönliche Preis wird an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vergeben, die sich in hervorragender Weise um die Vermittlung ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse in die Öffentlichkeit bemüht haben. Harald Lesch ist Moderator u.a. der ZDF-Fernsehsendung "Leschs Kosmos".

Bücher (Auswahl):

- Wie das Staunen ins Universum kam - Ein Physiker und ein Biologe über kleine Blumen und große Sterne. (zus. mit Christian Kummer). Patmos-Verlag.

- Sterne – Wie das Licht in die Welt kommt. (zus. mit Jörn Müller). Goldmann-Verlag.

- Quantenmechanik für die Westentasche. Hörbuch. Legato-Verlag.

- Physik für die Westentasche. Legato-Verlag.