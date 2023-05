Menschenrechte für Tiere – Vom Untertan zum Mitgeschöpf

Aus der 12-teiligen Reihe: "Die Grenzen des Erlaubten" (11)



Die Zahl der Veganer wächst. Sie sind überzeugt: Tiere sind fühlende Mitgeschöpfe mit eigenen Interessen. Sie dürfen deshalb weder im Labor noch im Haus gehalten werden und schon gar nicht im Stall. Auch Philosophen und Biologen halten die gegenwärtige industrielle Tierhaltung für nicht mehr vertretbar. Die radikale Position vieler Tierschützer weisen sie dagegen zurück. Kann dieser Konflikt zugunsten einer sinnvollen Tierethik gelöst werden?

Die Gegenwart: Allein in Deutschland züchten, mästen und töten wir jährlich 750 Millionen Nutztiere, um uns zu ernähren – obwohl wir ohne Fleisch nicht verhungern würden. Wir halten uns 33 Millionen Streicheltiere. Wir experimentieren jährlich mit drei Millionen Mäusen, Ratten und anderen Tieren in Versuchen zu Forschungszwecken.

Blutige Versuchsaffen

September 2014: In Tübingen demonstrieren Tierschützer gegen Experimente mit Affen im Max-Planck-Institut für Kybernetik. Sie haben einen Pfleger eingeschleust, der Fotos blutiger Versuchsaffen aufnahm.

Doch die Max-Planck-Gesellschaft und ein Sachverständiger bescheinigen dem Institut, gemäß dem Tierschutzgesetz gehandelt zu haben. Die Lage eskaliert. Die Forscher werden sogar bedroht. Die Staatsanwaltschaft rückt ein und beschlagnahmt Material. Und die Debatte um Tierversuche wird, wieder einmal, heftig geführt.

Wir experimentieren jährlich mit drei Millionen Mäusen, Ratten und anderen Tieren in Versuchen zu Forschungszwecken

Eine PR-Aktion der Tierrechtsorganisation PETA vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Aktivisten bahren tote Körper von Tieren auf, die aus den Kadavertonnen der Intensivtierhaltung in Deutschland stammen. Mehr als 55.000 Mal wurde das Video später auf Youtube angeklickt – und, dort natürlich, kontrovers kommentiert.

Die Gefühle der Tiere

Haben Tiere Gefühle, Empfindungen, Gedanken – oder sind es einfach lebende, aber unbeseelte Dinge? Schon seit Jahrhunderten denken Philosophen über diese Fragen nach. Vor allem die Größten der Zunft prägten im 17. und 18. Jahrhundert das Bild vom Tier, das bis Mitte des 20. Jahrhunderts dominieren sollte.

Tierversuche - oftmals eine Qual

Der berühmte französische Philosoph René Descartes billigt Tieren zwar durchaus eine körperliche Seele und körperabhängiges Sinnesempfinden zu. Aber das ändere nichts daran, dass sie ausschließlich materielle Lebewesen ohne unsterbliche Seele sind. Entsprechend hält Descartes es für kein Verbrechen, Tiere zu töten, zu essen und an ihnen Experimente durchzuführen.

Und für den großen Philosophen Immanuel Kant war klar: Insofern Tiere sich nicht selbst mit Hilfe der Vernunft Zwecke setzten, haben sie nur einen relativen Wert. Als Mittel, und heißen daher Sache, wohingegen vernünftige Wesen Personen genannt werden.

Verwandte ohne Rechte

Nicht einmal Charles Darwin änderte dieses Bild grundlegend. Und das, obwohl seine Evolutionstheorie ja gerade das Gegenteil implizierte, nämlich dass der Mensch mit den Affen verwandt ist. Und alle anderen Tiere in einem weit verästelten Stammbaum untereinander auch. Der Mensch ist biologisch betrachtet ein Tier, mit einer besonderen Entwicklung, aber nichts fundamental anderes als ein Tier.

Tiere haben unverletzliche Grundrechte auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit

Doch wenn man die biologisch-geistigen Fähigkeiten zum Maßstab macht, argumentiert Peter Singer, verdienen erwachsene Menschenaffen mindestens denselben Schutz wie dreijährige Kinder. Auch müssten Primaten die gleichen Menschenrechte zugebilligt werden wie geistig behinderten Menschen. Diese Sicht mündete in der These: Tiere haben unverletzliche Grundrechte auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit.

Verhaltensbiologen haben immer wieder Belege gefunden, dass Tiere in der Tat in vielen Fähigkeiten an den Menschen heranreichen. Allenfalls quantitative Unterschiede trennen Menschen und zumindest die anderen Wirbeltiere – Fische, Reptilien, Vögel, Säugetiere. Das zeigen unzählige Studien.

Tiere und Persönlichkeit

Tiere sind hoch intelligent, kognitiv versiert. Der Schimpanse mehr als die Forelle. Der Rabe mehr als der Gecko. Und manche Individuen mehr als andere. Wirbeltiere zeigen ein breites Gefühlsspektrum von der simplen Angst bis zu Freude, Trauer und Mitgefühl – und Schmerz.

Auch Tiere zeigen ein breites Gefühlsspektrum von der simplen Angst bis zu Freude, Trauer und Mitgefühl – und Schmerz

Einige Wirbeltiere planen zukünftige Handlungen. Sie benutzen Werkzeuge. Sie kommunizieren versiert und können sogar basale Regeln von Grammatik. Sie erfinden neue Verhaltensweisen, lernen neue Dinge und geben sie an die nächste Generation weiter. Sie sind Großmeister der sozialen Interaktion, versetzen sich in andere hinein, kooperieren, helfen in Not geratenen Artgenossen und entwickeln füreinander Sympathie oder auch Abneigung.

Sie haben Persönlichkeit. Tiere der gleichen Art entwickeln sogar unterschiedliche kulturelle Angewohnheiten. So geben Schimpansen in Westafrika die Tradition des Nüsseknackens an ihre Jungen weiter – nicht genetisch. Und die Schimpansen Ostafrikas tradieren die Gabe, mit Stöcken nach Ameisen zu angeln.

Keine dauerhafte Angst

Die Tierethik fordert, dass grundlegende Bedürfnisse der Tiere erfüllt sind: Nahrung, Wasser, Temperatur, Gesundheit, keine negativen Emotionen wie dauerhafte Angst. Dafür positive Emotionen im Sinne des Wohlbefindens. Geistige Unterforderung von Schweinen ist eines von vielen Problemen in der konventionellen Landwirtschaft.

Verbesserungen an dieser Stelle würden das Endprodukt – Fleisch- und Wurstwaren – aber teurer machen. Der Verbraucher müsste mitziehen. Der Verbraucher – und seine Moral gegenüber dem Tier: Trotz Zuwächsen in jüngster Zeit leben nach einer repräsentativen Umfrage nur 3,5 Prozent der Deutschen vegetarisch. Viele von ihnen essen dabei Eier und Milchprodukte. Die Zahl der reinen Veganer – sie verzichten auf jegliche Lebensmittel vom Tier – dürfte derzeit die Einprozent-Hürde nicht nehmen.

Im Umkehrschluss heißt das: 99 Prozent der Bevölkerung essen tierische Produkte, fast alle von ihnen Fleisch. Die Allermeisten sogar tierische Produkte, die aus der konventionellen Tierhaltung stammen. Und doch bezeichnen sich Umfragen zufolge die meisten Deutschen als tierlieb.

Wer trägt Verantwortung?

Herwig Grimm ist Philosoph – und Professor am Messerli-Forschungsinstitut der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Eine außergewöhnliche Einrichtung, in der Tierärzte, Verhaltensbiologen und Philosophen gemeinsam die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Tier untersuchen – samt der tierethischen Fragen, die sich dabei zwangsläufig stellen.

Die Tötung von Tieren hält er in der Nahrungsmittelproduktion dann für gerechtfertigt, wenn gewisse Standards in der Haltung gegeben sein. Nämlich dann, wenn die Tiere nicht leiden und die Haltungsbedingungen vertretbar seien. Was die konventionelle Tierpoduktion eben nicht leistet. Die biologische Landwirtschaft in seinen Augen sehr wohl. Insofern hat es jeder Mensch selbst in der Hand, Tierleid zu reduzieren. Nicht als Konsument, wie er sagt.

Denn der Konsument trifft im Supermarkt eine komplett rationale Entscheidung: Er entscheidet sich meist für das günstigste Produkt.

Grimms Berliner Kollegin Friederike Schmidt verzichtet – ganz getreu ihrer radikalen Tierrechtsposition – komplett auf tierische Produkte. Wie viele junge Menschen vor allem in Großstädten. Vegan ist in gewissen Kreisen hip.

Einstweilen erscheinen die Positionen der pragmatischen und der radikalen Tierethik kaum vereinbar. Doch es braucht beide Strömungen, um mehr im Sinne des empfindsamen Wesen Tiers zu erreichen. Und es braucht Bürger, die sich bewusst mit dem Thema auseinandersetzen. Davon gibt es letzten Endes noch viel zu wenige.