Anschlag auf SWF, um "Holocaust"-Ausstrahlung zu verhindern

Ausstrahlung der US-Serie "Holocaust" im deutschen Fernsehen



Am 18.1.1979 detonierte ein Sprengsatz am Sender Koblenz des Südwestfunks – an jenem Abend, als die erste Folge von "Holocaust" im Fernsehen lief. Ähnliches passierte beim WDR in Münster. Der Verdacht fiel schnell auf Neonazis, die schon zuvor in Publikationen dazu aufgerufen hatten, die Ausstrahlung der Serie zu verhindern.

Der Verdacht bestätigte sich: Ein Nazi aus Wiesbaden wurde schließlich als Täter ermittelt und zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. Im Bild der zerstörte Sendemast in Koblenz



Archiv des SWF: W0867135