In Brasilien verschärft sich die Corona-Pandemie – immer mehr Infizierte, immer mehr Tote. Die Krankenhäuser stoßen an ihre Grenzen, es fehlt an Geräten und Schutzmaterial. Und wie verhält sich Präsident Bolsonaro? Er versucht die Pandemie weiterhin herunterzuspielen: "Er verhält sich ähnlich, wie es Trump gemacht hat“, sagt unser Südamerika-Korrespondent Ivo Marusczyk im Gespräch mit Stefanie Jacob. mehr...