Die Corona-Pandemie hat die Welt weiter im Griff. Aktuell sind Indien und Brasilien besonders betroffen. In Europa werden die Beschränkungen weiter gelockert. Für den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit von der Uni Hamburg bedeutet das, wir müssen weiter vorsichtig sein. Im Gesperäch mit SWR Aktuell Radio wies er darauf hin, dass Indien und Brasilien zwar weit weg seien, aber "das Virus bahnt sich seinen Weg." Nur weil es aktuell keine direkten Flugverbindungen in diese Länder gebe, sei das kein Grund, sich sicher zu fühlen. Der "Import von Infektionen" könne "jederzeit passieren", so Schmidt-Chanasit. Man müsse sich darauf vorbereiten. In Deutschland habe man dazu alle Möglichkeiten. Es gehe darum, mögliche Neuinfektionen schnell zu entdecken und die Infektionsketten zu unterbrechen. Damit es nicht wieder zu einem größeren Aubruch kommt, hält es Schmidt-Chanasit für wichtig, dass entscheidende Maßnahmen wie das Verbot von Großveranstaltungen und das Abstandsgebot weiter gelten. mehr...