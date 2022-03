„Ich bin zutiefst überzeugt, dass Putin kein gläubiger Mensch im eigentlichen Sinne ist“, sagt die Ostkirchen-Expertin Dagmar Heller. Putin benutze die russisch-orthodoxe Kirche für seine Ideologien, um seine Macht zu festigen.

Der Moskauer Patriarch Kyrill I. gilt als enger Verbündeter Putins. Gegen den Krieg in der Ukraine setze er sich nicht ein. Das zeige sich in seiner Antwort auf einen Brief des Ökumenischen Rats der Kirchen. Der Rat hatte ihn zuvor gebeten, sich für ein Ende des Krieges in der Ukraine einzusetzen. „Wer sich diesen Brief von Kyrill I. anschaut, dem fällt auf, er gibt keine Antwort auf die Bitte des Generalsekretärs des Ökumenischen Rats, sich an Putin zu wenden, um den Krieg zu beenden“, so Dagmar Heller. Kyrill stelle hingegen seine Sicht auf diesen Krieg dar.

Er sei der Ansicht, dass weder Russland noch die Ukraine Urheber dieses Krieges seien. Der Ursprung des Krieges liege zwischen den länger andauernden Konflikten zwischen Russland und dem Westen. „Er wirft also dem Westen vor, er habe die Einheit des russischen Volkes zerstören und einen Keil zwischen Russland und die Ukraine treiben wollen.“ Dagmar Heller nennt die russisch-orthodoxe Kirche einen Handlanger im russischen Staat.

In der Ukraine hingegen zeigen die beiden orthodoxen Kirchen eine überraschende Einigkeit. Heller habe allerdings die Hoffnung aufgegeben, dass die beiden orthodoxen Kirchen in der Ukraine auf Patriarch Kyrill einwirken könnten. „Sie können im Moment nur eine Rolle innerhalb ihres Landes spielen und sich einsetzen für die Verwundeten und die Notleidenden.“ mehr...