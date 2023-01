„Die Komplexität der Mythen begeistert mich am meisten, sagt Anne Friedrich. Die Altertumswissenschaftlerin an der Universität Halle Wittenberg hat ein „Mythoskop“ entwickelt. Eine Art Web-Portal, das mit Hilfe von digitalen Darstellungen göttliche Genealogien erlebbar macht. Ziel dieses „Mythoskops“ ist eine Verortung antiker Mythen über virtuelle Karten. Interaktive Grafiken machen die Verwobenheit der mythischen Sagengestalten übersichtlich. Dieses Portal sei nicht nur für Experten der Antike angedacht, erklärt Friedrich, sondern für jeden, der Interesse an Mythen hat, also auch für Jugendliche, die „vielleicht über die Filmreihe „Percy Jackson“ auf antike Mythen stoßen und daran ein Gefallen gefunden haben“, so Friedrich.