Mit den Ig-Nobelpreisen kürt die amerikanische Zeitschrift „Annals of Improbable Research“ skurrile Forschungsarbeiten echter Wissenschaftler*innen. Der Preis in der Kategorie Medizin ging unter anderem an ein Forschungsteam aus dem Südwesten.

Christine Langer im Gespräch mit Nina Kunze, SWR Wissenschaft mehr...