per Mail teilen

Steckt bei importiertem Fisch wirklich das in der Packung, was draufsteht? Proben am Frankfurter Flughafen haben ergeben, dass über 30 Prozent der Fische falsch deklariert sind. Bei der Einfuhrkontrolle ist das aber oft nicht sicher festzustellen. Eine neue Datenbank soll helfen.

Mehr zu diesem Beitrag