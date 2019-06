Der Zusammenhang zwischen Parkinson und der Darmfunktion ist bekannt. Trotzdem wird weiter gerätselt, was Parkinson auslöst. Eine aktuelle Studie stützt die Vermutung, dass Parkinson im Darm beginnt.

Im Zentrum der Versuche stand das Protein Alpha Synuclein. Bei Parkinson-Patienten ist dieses Protein krankhaft verändert und lagert sich an zentralen Stellen des Gehirns ab. Die Wissenschaftler haben Mäusen gezielt winzige Fasern dieser falschgefalteten Proteine in das Muskelgewebe von Magen und Dünndarm gespritzt. Und zwar in höherer Dosis als bei früheren Experimenten. Nach sieben Monaten zeigten die Nager typische Parkinson-Symptome; außerdem waren viele Dopamin-Nervenzellen im Gehirn abgestorben.