Bedrohte Sprachen – Schützen oder sterben lassen?

Von Gudrun Fischer

Viele Sprachen auf der Welt wird bald niemand mehr beherrschen. Sie sind vom Aussterben bedroht. Dazu gehört in Deutschland etwa Niedersorbisch, das in der Lausitz gesprochen wird. In manchen Ländern müssen Minderheiten darum kämpfen, dass ihre Sprache erforscht und unterrichtet wird. Wie zum Beispiel in Brasilien. Dort sind zwar die 250 indigenen Sprachen durch die Verfassung geschützt. Aber in der Realität werden sie an den indigenen Dorfschulen nur unzureichend unterrichtet. Dabei transportieren sie wichtiges ökologisches, medizinisches und kulturelles Wissen.