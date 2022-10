Tunnelvereisung - neue Probleme, altes Verfahren

Die Methode, unsicheren Grund vor dem Untertunneln einzufrieren, ist schon 140 Jahre alt. Entwickelt wurde sie für Bergwerke. Das Desaster beim Tunnelbau von Rastatt macht mal wieder deutlich: Was schief gehen kann, geht irgendwann auch einmal schief – dabei war der Plan für dieses ambitionierte Bauprojekt doch so durchdacht...

Für den Ausbau der Rheintalbahn von Basel nach Karlsruhe sollen zwei fast 4300 Meter lange Tunnelröhren das Stadtgebiet von Rastatt unterqueren, in äußerst schwierigem Gelände. Denn das gesamte Bauwerk führt nicht durch massiven Fels, sondern durch lockeres, mit Sandschichten durchsetztes Sedimentgestein.

Auf Sand gebaut

Hier einen Tunnel zu bauen ist eine enorme technische Herausforderung. Wer einmal am Badestrand versucht hat, seine Sandburg zu untertunneln, weiß, wovon die Rede ist. Und als wäre das nicht genug, liegen die Tunnelröhren auch noch fast auf der ganzen Strecke unterhalb des Grundwasserspiegels.

Boden einfrieren für mehr Stabilität

Nun ist das Tunnelbohren in solchen Verhältnissen nichts Neues und daher haben die Bahn-Ingenieure auf ein eigentlich bewährtes Verfahren gesetzt. An kritischen Stellen, dort wo der Untergrund besonders locker ist oder man in geringer Tiefe bohrt, hat man den Boden tiefgefroren.

Patent für "Gefrierverfahren"

Dazu werden dicht an dicht sogenannte Vereisungsrohre in den Boden getrieben, in denen ein Kältemittel mit einer Temperatur von minus 35 Grad Celsius zirkuliert. Das kann eine Salz-Wasser-Lösung sein oder flüssiger Stickstoff. Um die Rohre herum gefriert der Boden, so dass sich eine Abdeckung aus Eis bildet, die die Bohrung abdichtet und dafür sorgt, dass kein Sediment nachrutschen und kein Grundwasser eindringen kann.

Altes Verfahren aus dem Bergbau

Das Ganze ist nicht neu, das grundsätzliche Verfahren hat schon fast 140 Jahre auf dem Buckel. Entwickelt hat die Technik der Bergbauingenieur Friedrich Hermann Poetsch aus dem kleinen Ort Biendorf, zwischen Magdeburg und Leipzig gelegen. Bei seiner Arbeit für die Bergwerke der Region musste er immer wieder feststellen, dass man Bergwerksschächte aufgeben musste, weil man wasserführende Erdschichten nicht ausreichend abdichten konnte.

Friedrich Hermann Poetsch Patentschrift SWR SWR -





Dann hatte er die zündende Idee, diese Bodenschichten zeitweise einzufrieren, dann erst einen Schacht zu bauen, diesen abzudichten und den Boden wieder aufzutauen. Nach vielen Experimenten meldete Friedrich Hermann Poetsch dann im Februar 1883 ein Patent auf sein „Gefrierverfahren“ an und in den folgenden Jahren begann die Technik der Bodenvereisung einen Siegeszug durch die Welt der Schacht- und Tunnelbauer. Denn jetzt waren Bohrungen möglich, an die man sich vorher nicht getraut hatte, etwa beim U-Bahn-Bau in den ständig wachsenden Großstädten.

Standardverfahren bei schwierigem Untergrund

Wenn man nahe an der Oberfläche bohren will oder muss, ist das Gefrierverfahren inzwischen technologischer Standard – so wie es die Bauingenieure auch beim Tunnelbau von Rastatt eingesetzt haben.

Man wollte die Rheintalstrecke nicht unterbrechen und hat sich daher entschlossen, den Tunnel bei oberirdisch laufendem Verkehr zu bohren, mit weniger als 5 Meter Abstand zwischen den neuen Tunnelröhren und der bestehenden Trasse.

Ursachen des Tunneldesasters weiter unklar

Dafür hat man bei Rastatt-Niederbühl die Vereisungsrohre horizontal gebohrt und so unter der Rheintalstrecke einen Eis-Zylinder von über 200 Meter Länge und 15 Meter Durchmesser geschaffen. In dem gefrorenen Abschnitt, so die Idee, können sich die Tunnelbohrmaschinen dann gefahrlos vorwärts bewegen, ohne das Grundwasser eindringt oder der Boden über der Tunnelbaustelle nachgibt.

Die Absenkung der Gleise ist deutlich zu erkennen. Unter ihnen wird am Rastatter Tunnel gebaut picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -





Doch genau das ist passiert - und von der baldigen Fertigstellung der Tunnel spricht niemand mehr, nur noch von der möglichen Ursache des Desasters.

Momentan prüft die Bahn, ob man die Erschütterungen des laufenden Bahnverkehrs unterschätzt hat, es an einer fehlerhaften Vereisungstechnik lag oder der Eiszylinder vielleicht durch die starken Sommerregenfälle instabil geworden ist. Möglicherweise ist es auch eine Kombination von allem. Die Untersuchungen dauern an.

Sicher ist bis jetzt nur: Alles was schief gehen kann, geht irgendwann auch einmal schief – und für die Deutsche Bahn ist es gewaltig schief gegangen.