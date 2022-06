Stylisches Outfit macht Untrainierte fitter

SWR2 Impuls. Von Tobias Altehenger



Mit stylischem Outfit fühlen wir uns fitter - und werden es dann auch. Diesen Placebo-Effekt entdeckten Freiburger Wissenschaftler. Er ist umso größer, je unsportlicher wir sind.

Früher joggte man in Turnhose und T-Shirt - heute gibt für fast jede Sportart spezielle Funktionskleidung. Der Sportpsychologe Hendrik Mothes von der Universität Freiburg wollte herausfinden, ob diese Sportkleidung ähnlich wirkt wie ein Placebo: Auch wenn sie uns physiologisch nicht fitter macht - beeinflusst sie unsere Selbstwahrnehmung und damit dann doch wieder die sportlichen Leistungen?

Bevor die Versuchsteilnehmer dreißig Minuten lang auf einem Fahrradergometer in die Pedale traten, sahen sie sich einen dreiminütigen Film darüber an, wie gesund Sport eigentlich ist. Und dass durch die sportliche Aktivität Glückshormone im Gehirn ausgeschüttet werden. Während des Versuchs trugen die Probanden ein schwarzes ärmelloses, eng anliegendes Shirt, das laut dem Film durch seine speziellen Kompressionseigenschaften das Herz-Kreislauf-System anregt und bei der Arbeit unterstützt. Wichtigster Effekt dabei sei, dass die Atemhilfsmuskulatur stimuliert und somit das Atmen erleichtert werde. Dadurch würden die gesundheitsförderlichen Effekte auf Körper und Geist nochmals deutlich verstärkt.

Tobias Altehenger im sachwarzen Placebo-Shirt aus dem Versuch von Sportpsychologe Hendrik Mothes SWR SWR - SWR

Positive Erwartungen fördern die sportliche Leistung

Die Kontrollgruppe bekam einen Film zu sehen, in dem die positiven Effekte von Sport längst nicht so positiv dargestellt werden. Auch das Kompressionsshirt verliert da seinen Zauber.

Die Ergebnisse der Studie gehen in eine eindeutige Richtung: „Generell kann man sagen, dass die Leute, die den positiven Film gesehen hatten, die also positive Erwartungen induziert bekommen hatten, tatsächlich ein niedrigeres Anstrengungserleben während der Aktivität zeigten, also sich weniger angestrengt fühlten“, berichtet Hendrik Mothes.

Colourbox Colourbox -

Effekt geringer bei unsportlichen Probanden

Hendrik Mothes und sein Team konnten also zeigen: Wer mit dem Gedanken an all die positiven Dinge, die Sport auslösen kann, losläuft oder sich ins Fitnessstudio aufmacht, der erlebt den Sport tatsächlich als weniger anstrengend. Allerdings: Das hat nur bei den Teilnehmern funktioniert, die sich generell für sportlich halten. Mothes erklärt: „Wenn Sie sich hingegen unsportlich fühlen, dann bringen die positiven Erwartungen an Sie und an die sportliche Aktivität nicht so viel. Was wir aber rausgefunden haben und da kommt das Kompressionsshirt ins Spiel, ist, dass das Kompressionsshirt vor allem für die Leute hilfreich ist, die sich als nicht so sportlich beschreiben würden.“

Die Forscher glauben, dass das daher kommt, dass die Kleidung bei unsportlichen Menschen negative Gefühle und Zweifel verdrängen kann. Das Kompressions-Shirt wird also zum Placebo-Textil. Die Sportindustrie kann sich freuen – aber wir uns auch. Denn, so Hendrik Mothes: „Selbst wenn man weiß, dass man manipuliert wird, und dass die Erwartungen eigentlich nicht stimmen, weiß man so aus Forschungen zum Placebo-Effekt, dass es diesen Effekt trotzdem gibt.“