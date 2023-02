Quidditch auf Uni-Kosten

Wie viel Hochschulsport ist nötig?



Allein an der Uni Tübingen werden mehr als 300 Sportkurse angeboten. Selbst das Harry-Potter-Spiel Quidditch ist dabei. Ist das Sinn der Sache? Die Nachfrage steigt jedenfalls.

Seit 1976 sind Hochschulen gesetzlich verpflichtet, Geld in Sportangebote zu stecken. Und 2009 hat auch der Bundestag den Hochschulsport zum unverzichtbaren Bestandteil der deutschen Sport- und Hochschullandschaft erklärt. Früher sehr beliebt: Fechten, Turnen, Rudern. Heute ist das Angebot ausdifferenzierter. Es werden nicht nur eigene Fitnesszentren geboten, auch aktuelle Trends wie Zumba, Kopftischtennis, kurz Headis oder Quidditch stehen im Programm der Hochschulen. So dass man sich schon die Frage stellen kann: Muss das alles von den Unis gefördert werden?

Sport wie bei Harry Potter

Samstagmorgen, halb elf. Im Stadion des Tübinger Sportinstituts laufen die ersten Sportstudenten ihre Runden. Daneben, auf einem kleinen Stück Wiese am Fuße des Österbergs rollt sich eine Gruppe junger Studenten über das noch feuchte Gras. Zweimal die Woche trifft sich hier die Tübinger Quidditchmannschaft, um Ausdauer, richtiges Fallen und neue Spielstrategien zu trainieren.

Zweimal die Woche Trainieren die Tübinger Thestrale auf dem Hochschulsportgelände der Universität Tübingen SWR SWR - Lisa Hofmann



Das Phantasiespiel aus Harry Potter wurde 2005 in den USA von Studenten in einem 200 Seiten langen Regelwerk für die reale Welt umgeschrieben. Es erinnert an eine Mischung aus Handball, Rugby und Dodgeball – wären da nicht die langen Stangen aus PVC, die die Spieler als Besenersatz zwischen ihren Beinen halten.

Seit 2015 wird die Trendsportart nun auch im Rahmen des Tübinger Hochschulsports angeboten. Ina Berner, 22 Jahre, Lehramtstudentin und Teamleiterin erklärt: "Quidditch ist ein sehr schnelles Spiel, das heißt man braucht ziemlich viel Ausdauer, ziemlich viel Stop and Go. Also von der Laufintensität könnte man es ungefähr mit Basketball vergleichen." Harry Potter Fan muss man allerdings nicht sein, um bei den "Tübinger Thestralen", wie sich die Mannschaft nennt, mitmachen zu dürfen - mit der Zeit würde man von ganz alleine in den ganzen Harry Potter Kult mit rein kommen, meint Ina Berner.

Richtige Abrolltechniken sind wichtig, um sich im Eifer des Gefechts nicht zu verletzen picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa -

Hochschulsport als Ausgleich für gestresste Studenten

Christoph Fischer, Generalsekretär des Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverbandes kurz ADH, ist sich sicher, dass der Hochschulsport als Teil der Gesellschaft anerkannt ist. Gerade durch die im Zuge der Bologna Reform enger gefassten Studiengänge sollte den Studierenden die Möglichkeit geboten werden, sich zu entlasten. Und dabei spiele eben auch der Hochschulsport eine wichtige Rolle in der Lebenswelt der Hochschulen, wobei die ein oder oder andere Trendsportart natürlich nicht fehlen dürfe.

Ein Bachelor-Studium ist für Studierende oft mit großem Stress verbunden Colourbox Model Foto: Colourbox.de -

Der Hochschulsportverband hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, den Studierenden ein Nebeneinander von Spitzensport und Studium zu ermöglichen, als Verband setzt er sich außerdem für die bewegungsorientierte Gesundheitsförderung an den Hochschulen ein. Das Geld für den Hochschulsport kommt wiederum aus dem Globalhaushalt der Hochschulen. Diese Grundausstattung reicht jedoch nicht immer aus, um das volle Programm anbieten zu können. Hochschulsporteinrichtungen mit einem besonders vielfältigem Sportprogramm verlangen für einzelne Kurse daher Mitgliedsbeiträge - immer darauf bedacht, den Studenten nicht zu tief in die Tasche zu greifen.

Auch der Hochschulsport an der Universität Tübingen ist kostenpflichtig

Hier zahlen Studenten beispielsweise für eine Stunde Fitness in der Woche eine Gebühr von 15 Euro im Semester, inklusive der Semesterferien. Bei 300 bis 400 Kursen pro Woche ermöglichen es die Mitgliedsbeiträge, dem Tübinger Hochschulsport Geräte anzuschaffen, Infrastrukturen anzulegen, personell aufzustocken und die Übungsleiter zu bezahlen. Das Angebot erstellt Ingrid Arzberger, Leiterin des Tübinger Hochschulsports gemeinsam mit ihren Mitarbeitern. Ist das Kurskonzept schlüssig, passt die Qualifikation des Übungsleiters und stimmt die Nachfrage, stehen auch neuen Trends im Kursprogramm nichts im Wege.

Gerade in stressigen Prüfungszeiten sollten die Studenten die hier gebotene Programmvielfalt auch nutzen, betont Ingrid Arzberger: "ich bin der Überzeugung, dass über den Sport relativ viel kompensier werden kann, das die Leute auch einfach wieder ihren Kopf frei kriegen, wenn ich viel lernen muss, zum Beispiel auf Prüfungen oder sonst was, ist eigentlich sinnvoll mal eine Stunde zu unterbrechen, bisschen sportlich was machen und mich dann wieder an Schreibtisch setzten, da kann ich deutlich mehr aufnehmen, das ist deutlich besser von der Aufnahme her, als wenn ich komplett durch lerne".

Und die Nachfrage im Hochschulsport steigt, denn sonst könnte sich das immer vielfältigere Sportprogramm der Hochschulen gar nicht halten.