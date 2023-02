Wenn der Partner ein Fiesling wird

Seltene Krankheit



Stellen Sie sich vor, Ihr Partner verwandelt sich von heute auf morgen in einen aggressiven Fiesling. Dahinter kann eine seltene Krankheit stecken: Die Frontalhirndemenz.

Er ist ein erfolgreicher Ingenieur, hat eine Frau und Kinder. Nach seiner Pensionierung verhält sich Joachim immer merkwürdiger, besonders seiner Frau gegenüber. Kleine Sticheleien im Alltag, gehässige Bemerkungen - Joachim verändert sich immer mehr. Seine Frau bemerkt, dass er kein Mitgefühl zeigt. Sie sei damals während des Spaziergangs mit dem Hund schwer gestürzt, erzählt sie, der Hund habe einen Sprung ins Gebüsch gemacht und sie mitgeschleift. Da habe ihr Mann nur gelacht und sie beschimpft. Seine Frau denkt, vielleicht handelt es sich um eine Depression oder um eine neurologische Veränderung im Gehirn. Sie ahnt, dass sie schnell reagieren muss und geht mit ihrem Mann zum Arzt.

Die Hausärztin überweist Joachim schließlich ins Universitätsklinikum Bonn. Dort stellt der Psychiater Klaus Fließbach nach einer Kernspin-Untersuchung und etlichen Tests die Diagnose: Frontalhirn-Demenz. Die häufigste Demenzform bei Menschen unter 65. Fließbach macht deutlich, dass bei dieser Krankheit Stirnhirn und Schläfenhirn betroffen seien, das seien große Areale, die zwei Drittel des Gehirns ausmachten. Und je nachdem, wo eine Schädigung genau sitze, würden sich dann bestimmte Funktionsstörungen zeigen.

Wichtige Areale des Gehirns sind betroffen

Weniger Empathie und Impulskontrolle

Im Frontalhirn sitzt das Zentrum für Sprache und Sprechen, es ist aber auch das Areal für unsere sozialen Fähigkeiten. Deshalb komme es - so Fließbach- allgemein zu einer gewissen emotionalen Abstumpfung, manchmal habe man das Gefühl, die Patienten könnten sich mit anderen Menschen gefühlsmäßig nicht mehr synchronisieren, sie könnten nicht mehr mitschwingen. Und dann habe man auch das Problem der Verhaltensenthemmung, die Betroffenen könnten ihre Impulse nicht mehr unterdrücken. Sie gingen zum Beispiel in den Supermarkt, sähen in der Auslage einen knackigen Apfel und müssten reinbeißen. Das Gedächtnis und die Orientierung der Betroffenen funktionieren zumindest über lange Zeit noch einwandfrei. Das ist ein Unterschied zur Alzheimer-Demenz. Und es gibt noch einen anderen. Klaus Fließbach: "Bei Alzheimer ist es so, dass es nur sehr wenige echte erbliche Formen gibt, das sind solche, die durch ein einziges Gen verursacht sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man dieses Gen an die Nachkommen weiter gibt liegt bei 50% . So was ist bei der Frontalhirndemenz häufiger. 10-20% der Patienten haben ererbte Formen".

Eine Genanalyse schafft Klarheit



Ursache Genmutation

Einige Genmutationen sind bisher bekannt, die mit nahezu hundertprozentiger Sicherheit die Frontalhirndemenz auslösen. Eine Blutanalyse kann zeigen, ob jemand das betreffende Gen in sich trägt oder nicht. Es gibt keine Behandlung und keine vorbeugende Therapie – ähnlich wie bei der Alzheimer-Demenz. Frauke wollte es trotzdem wissen. Ihr Vater ist inzwischen verstorben. Er hatte eine Frontalhirndemenz – und einen dazu passenden Gendefekt. Sie erzählt: "Ich hab das Gefühl, dass das für mich gut ist, dass jetzt zu wissen, weil ich mich jetzt noch damit befassen und klar denken kann. Weil ich jetzt auch möglicherweise mich oder meine Familie darauf vorbereiten kann".

Frauke hat sich Blut abnehmen und es von Humangenetikern analysieren lassen. Vor wenigen Wochen kam das Ergebnis: Sie trägt tatsächlich das Gen in sich. Frauke hat sich daraufhin in der Universitätsklinik Bonn gemeldet. Dort – und an acht weiteren Standorten – beginnt gerade eine große Studie zur Erforschung der Frontalhirn-Demenz. Die Psychiaterin Anja Schneider leitet sie. Für sie ist wichtig, dass man möglichst viele Patienten sammle, um die Erkrankung besser zu verstehen und um zu begreifen, welche Mutationen da genau zugrunde liegen. Die Leitfragen wären dann: Gibt es Marker, die vorhersagen, wie die Erkrankung verläuft? Gibt es Mutationen, die davor schützen, dass der Verlauf schnell ist?

Demenzkranke benötigen viel Zuwendung

Suche nach Therapien

Bisher wissen die Forscher noch nicht genug über die Erkrankung, um Therapien entwickeln zu können. Ähnlich, wie bei der Alzheimer-Demenz, verklumpen wahrscheinlich bestimmte Eiweiße im Gehirn. Wer sich jetzt als Proband der Forschung zur Verfügung stellt, kann nicht unbedingt hoffen, noch zu Lebzeiten von einer wirksamen Therapie zu profitieren. Die Studie soll aber auch dazu dienen, Betroffene und ihre Angehörigen besser zu versorgen und aufzufangen. Hildegard hat lange suchen müssen, bevor sie Ärzte fand, die ihr die Frontalhirn-Demenz ihres Mannes erklären konnten.