Neue Modulbauweise für Krankenhäuser

Eine Lübecker Architektin hat ein bautechnisches Grundprinzip entwickelt, mit dem schnell, kostengünstig und fast an jedem Ort der Welt ein Krankenhaus errichtet werden kann. Eine neue Hoffnung für krisengeplagte Gebiete wie Syrien, wo von medizinischer Versorgung kaum noch die Rede sein kann?

Das syrische Gesundheitssystem ist vollkommen zerstört

Zwei Monate war der Lübecker Arzt und Professor für Internationale Gesundheitswissenschaften Oliver Rentzsch Anfang dieses Jahres in Syrien unterwegs. Er reiste für die Weltgesundheitsorganisation mitten im Bürgerkrieg von einem Krankenhaus zum nächsten. Häufig waren es nur noch die Orte, an denen einmal Krankenhäuser gestanden hatten. Sehr oft stand er in Kellerräumen von Krankenhausruinen, in denen Menschen notdürftig versorgt werden. Eine Begegnung in Daraa blieb Oliver Rentzsch besonders in Erinnerung.



Das Krankenhaus liegt direkt an der Frontlinie, erste bis fünfte Etage unter Dauerfeuer und nur im Erdgeschoss rudimentäre Angebote. Eine Krankenschwester, die fragte mich: Was machen Sie denn hier? – ich bin hier um zu gucken, wie man helfen kann, es gab da nämlich keine Geburtshilfe mehr! - Das ist doch aber gefährlich hier! – Da verstand ich, was sie meinte: Sie macht sich Sorgen! Ich frage: Was machen SIE denn hier? – Ich arbeite hier! – Sehen Sie, ich auch! Nur ich hab 30 Leute dabei, die aufpassen, dass hier nichts passiert und die fahren mit dem Auto ins Gebäude, damit ich keine Sekunde an der frischen Luft bin.



Tatsächlich ist das Betreten von Krankenhäusern in Syrien lebensgefährlich: sie sind strategische Kriegsziele! Laut Amnesty international wurden seit 2011 rund 350 Angriffe auf medizinische Einrichtungen verübt und 700 medizinische Beschäftigte getötet.

Zerstörte Häuser in der syrischen Stadt Homs. Pressestelle FHL -



Mehr als die Hälfte aller Krankenhäuser funktioniere gar nicht mehr, sagt Oliver Rentzsch. Er ist Arzt und Professor für Internationale Gesundheitswissenschaften in Lübeck. Sein Auftrag von der WHO: eine Bestandsaufnahme der Krankenhausversorgung in Syrien.



Notfallversorgung funktioniert noch, aber dann steigt das System aus: sie können nicht operieren, Menschen sterben in Kliniken, woran in einem halbwegs vernünftigen System keiner sterben müsste. Andere Seite: es gibt noch funktionierende Systeme, aber Menschen werden nicht reingelassen im Kontext von Konflikten, stellen Sie sich Blutende vor der Eingangstür vor und Bewaffnete davor und Sie kommen nicht rein.

Nachwuchsarchitektin entwickelt Krankenhäuser für Syrien

Medizinische Versorgung ist ein Menschenrecht. Oliver Rentzsch ist deshalb in dieser Woche erneut nach Syrien gereist, zusammen mit Kollegen der Weltgesundheitsorganisation verhandelt er mit dem syrischen Innenminister und dem Gesundheitsminister über den Bau eines Krankenhauses in Homs. Konkret hat Oliver Rentzsch den Entwurf eines Krankenhauses im Gepäck, den die Lübecker Architektin Sarah Friede im Rahmen ihrer Masterarbeit entwickelt hat.

Genaugenommen hat Sarah Friede ein bautechnisches Grundprinzip entwickelt, mit dem schnell, kostengünstig und fast an jedem Ort der Welt ein Krankenhaus produziert und errichtet werden kann. Es ist eine Mischung aus Container- und Modulbauweise: Container sind genormt, leicht und gut stapelbar – Module ermöglichen Varianz und Qualität in den Bauteilen. Sarah Friede: Das Grundmodul besteht aus einem Rahmensystem, Stahlrahmen, die das statische System bilden in dem Krankenhausbau, Grundmaße 3x6 Meter, in der Höhe 3,45 – ist dadurch immer genauso lang wie zweimal breit, ähnlich wie beim Legostein: dass man flexibel planen kann. Der kleinste Raum ist 16 m2, zwei sind 24... unendlich so weiterspinnen, mit verschiedenen Modultypen unterschiedlich große Räume entwickeln.

Modell des von Sarah Friede entwickelten Modulkrankenhaus für Krisengebiete. Pressestelle FHL -