Klempnern am Klima

Wie gefährlich sind technische Eingriffe in die Kreisläufe der Erde?



Sogenanntes Climate Engineering soll das von Menschen aufgeheizte Weltklima durch globale technische Eingriffe wieder abkühlen. Bisher sind das nur kühne Gedankenspiele. Denn schon der Entwurf derartiger Experimente ist heftig umstritten. Das zeigte sich jetzt auch auf dem weltgrößten Kongress zum Climate Engineering in Berlin.

Was die Wissenschaftler erforschen, ist bisher reine Theorie

Wenn eine neue Forschungsrichtung entsteht, dann finden sich meist Wissenschaftler zusammen, die ihr Thema mit Euphorie angehen, ihre Hypothesen möglichst schnell im Experiment überprüfen und der Menschheit mit nützlichen Anwendungen helfen wollen. Doch bei den 270 Wissenschaftlern, die sich vom 9. bis 12. Oktober 2017 in Berlin versammelt hatten, ist das anders. Was sie erforschen, wollen sie gerade nicht in der Praxis erproben und schon gar nicht im großen Stil anwenden.

Vor allem vier Gründe sprechen gegen Climate Engineering:

• Die Hoffnung auf eine technische Lösung könnte die politischen Anstrengungen für die Treibhausgasreduktion unterlaufen.

• Die Methoden der Klimaklempner wären sehr teuer.

• Sie könnten unbeherrschbare Nebenwirkungen entfalten.

• Und sie müssten über Jahrhunderte zuverlässig aufrecht erhalten werden. Denn ihr plötzliches Ende würde zu einem nicht mehr verkraftbaren Temperatursprung führen.

In den nächsten paar Jahrzehnten wird Climate Engineering wohl noch nicht eingesetzt werden – aus technischen, politischen und ethischen Gründen.

Aussagekräftige Experimente gab es bisher keine

Es gibt zwar Pläne für Experimente, jedoch herrscht eine große Zurückhaltung, diese auch durchzuführen. Die Wissenschaftler erinnern sich noch gut an den Ärger, den das sogenannte Lohafex-Experiment des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts 2009 ausgelöst hatte. Die Forscher hatten damals ein nährstoffarmes Gebiet des Südatlantiks mit sechs Tonnen Eisensulfat gedüngt. Sie wollten wissen, ob die damit ausgelöste künstliche Algenblüte langfristig Kohlenstoff bindet, wenn die Algen nach ihrem Absterben auf den Meeresboden sinken. In der öffentlichen Empörung über das Projekt ging das Ergebnis des Experiments weitgehend unter.

Die Forscher haben bei dem Experiment viel über den Ozean gelernt, doch es zeigte auch, dass die Techniken des Climate Engineering unter vielen Bedingungen nicht funktionieren würde. Das ist der fünfte Grund gegen Climate Engineering: bisher gibt es nur Simulationen und Hochrechnungen, aber keinen praktischen Beweis.

In Harvard wird ein künstlicher Vulkanausbruch geplant

David Keith ist einer der wenigen, die das ändern möchten. Der Physiker leitet eine Forschergruppe an der amerikanischen Harvard-Universität. Sie will mit einem Höhenballon Schwefelpartikel in der Stratosphäre verteilen – in einer Art künstlichem Vulkanausbruch – und dann prüfen, ob damit ein Teil der Sonnenstrahlung abgeschirmt wird.

Die Ergebnisse eines solchen Experiments könnten von Ölkonzernen und ölexportierenden Staaten ausgenutzt werden, um zu unrecht gegen die Notwendigkeit einer Reduktion von Treibhausgasen zu argumentieren. Auch der Biogeochemiker Andreas Oschlies vom Kieler Meeresforschungsinstitut Geomar kritisiert das geplante Harvard-Experiment: "Aus meiner Sicht, also aus sozialwissenschaftlicher Sicht, ist es interessant wie die Öffentlichkeit reagiert. Aber naturwissenschaftlich bezweifle ich den Sinn dieses Experiments."

Auch die Gesellschaft muss etwas gegen den Klimawandel tun

Die Forscher wissen, dass sich der Klimawandel trotz möglichem Climate Engineering ohne eine radikale Umstellung des Lebensstils der Gesellschaft nicht stoppen lässt. Mit etwas sparsamerem Konsum und mehr erneuerbarer Energie allein kann das in Paris beschlossene Klimaabkommen jedoch nicht erfüllt werden. Dafür müssten wir unsere Treibhausgasemissionen ab sofort alle zehn Jahre halbieren.

Kongress-Organisator Mark Lawrence sieht jedoch Schwierigkeiten: "Wir haben in der Gesellschaft eine Trägheit, die es enorm schwierig machen wird, etwas zu verändern und diese Ziele einzuhalten, ohne zumindest großflächig CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen."