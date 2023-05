Vanilleduft steigert den Appetit

Vor genau einem Jahr gab es in einem Bauernhof in Forchheim im Landkreis Emmendingen einen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest. Die Virusinfektion wurde dort erfolgreich eingedämmt. Vor allem Wildschweine können Überträger sein. Am Wochenende probten Einsatzkräfte in Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis einen möglichen Tierseuchen-Fall.