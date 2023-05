Harrison Ford alias Indiana Jones wird 75

Gespräch mit Diane Scherzler, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e.V.



Großer Hut, Peitsche, weißes Hemd, immer auf Action aus. So kennen wir den Film- Archäologen Indiana Jones. Mit dem Beruf des Archäologen hat das aber nicht viel zu tun.

„Einen großen Hut habe ich auch, der ist bei Grabungen in großer Hitze tatsächlich sehr hilfreich“, sagt Diane Scherzler, Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte. „Heilig ist mir meine Grabungskelle. Die sieht nach nichts aus, hat aber scharfe Kanten und mit ihr kann man prima die Erde putzen.“

Hut tragen macht bei Ausgrabungen immer Sinn SWR SWR - Frank Scheuer



Die Archäologin mag Filme wie Indiana Jones. „Manche meiner Kollegen tun sich aber damit schwer. Sie glauben, dass viele Zuschauer dann denken, Archäologen würden Tempel in die Luft sprengen, um an Schätze zu gelangen.“

Werbung für die Archäologie

Das habe natürlich nichts mit der Realität in ihrem Beruf zu tun, so Diane Scherzler. Häufig sei Papierkram zu erledigen: Studien lesen, selbst Forschungsartikel verfassen – das sei im Film schwer umzusetzen und komme deshalb nicht vor. „Das Wichtigste bei archäologischen Grabungen ist die Dokumentation dessen, was da ausgegraben wird, damit es für die Nachwelt erhalten bleibt. Das passiert in Filmen gar nicht.“

Indiana Jones Filmszene aus "Jäger des verlorenen Schatzes" - mit der Realität von Archäologen hat der Film nur wenig zu tun. IMAGO Imago -



Auf der anderen Seite seien solche Filme aber eine kostenlose Werbung für das Fach Archäologie. So mancher Studierende habe durch Indiana Jones zur Archäologie gefunden. „Da waren manche im ersten Semester dann überrascht, wie es wirklich zugeht bei uns.“