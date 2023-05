Neue Seniorentreppe

Gerade älteren Menschen fällt das Treppensteigen häufig schwer. Forscher der Universität Missouri haben deshalb jetzt speziell gefederte Stufen entwickelt.

Technisch unterstütztes Treppensteigen

Wie funktionieren die neu entwickelten Treppenstufen? Ganz konkret geht das so: Die einzelnen Stufen hängen an einer Art von Sprungfedern, die ihrerseits in einem Aluminum-Rahmen befestigt sind. Wenn also jemand die Treppe hochgeht, gibt ein Elektromagnet die jeweils nächste Stufe immer dann frei, wenn der erste Fuß auf diese Stufe tritt. Die Federn ziehen das Brett, auf dem der Treppensteiger steht, anschließend nach oben und unterstützen ihn damit beim nächsten Schritt. Das ist weniger anstrengend als normales Treppensteigen und schont die Knie.

Video: Assisted stairs - Treppen steigen mit Unterstützung

(Quelle: Georgia Tech and Emory University)

Umgekehrt, also beim Abstieg, funktioniert es so, dass die einzelnen Stufen nach unten gedrückt werden und dann ungefähr auf der Höhe der ursprünglichen Treppenstufe in einen elektromagnetischen Riegel einrasten. So wird verhindert, dass sie gleich wieder hochschnellen. Das Ganze ist offenbar relativ leicht zu installieren, sagen die amerikanischen Treppenforscher der Universität Missouri. Die neue Konstruktion könne ohne weiteres auf bereits existierende Treppen aufgebaut werden.

Knieschonende Bewegung

Und neben der knieschonenden Funktion der Seniorentreppe gibt es noch einen anderen Vorteil: Obwohl sie das Treppensteigen erleichtert, nimmt sie den Impuls, sich zu bewegen nicht komplett – anders als zum Beispiel Aufzüge oder Treppenlifte.

Bewegung an sich schadet nicht, das ist auch ein Nachteil von Treppenliften Getty Images Thinkstock -

Noch nicht reif für die Praxis

Kleiner Wermutstropfen: Es wird wohl noch eine ganze Zeit dauern, bis die Seniorentreppe praxisreif ist. Schwachpunkt ist das Gewicht der Treppensteigenden. Je nachdem, wie viel Kilo der Nutzer oder die Nutzerin auf die Waage bringen, müsste nämlich der Härtegrad der Metallfedern verändert werden. Und genau das ist bislang nicht möglich.