Abbau auch im Flachwasser

SWR2 Impuls. Von Christoph Kersting



In der Tiefsee lagern riesige Vorkommen an Rohstoffen. Doch der Abbau in bis zu 6000 Metern Tiefe ist schwierig und ökologisch problematisch. Deshalb wird jetzt im Flachwasser nach Alternativen gesucht.

Umweltrisiken beim Rohstoffabbau

Um den Rohstoffhunger zu stillen, wird man an den Meeren nicht vorbeikommen – das weiß auch Dr. Sven Petersen. Der Geologe vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Geomar kennt jedoch auch die Umweltrisiken des Rohstoffabbaus in der Tiefsee: „Wir haben ja verschiedene Rohstoffe in der Tiefsee. Wenn Sie sich vorstellen, Sie müssten, um auf geeignete Tonnagen zu kommen, Hunderte von Quadratkilometern abbauen, dann kann man sich vorstellen, welche Auswirkungen das auf die Lebensgemeinschaften in der Tiefsee hat.

Begehrte Rohstofflieferanten sind die so genannten Manganknollen – unscheinbare schwarze Klumpen. Sie enthalten Kupfer, Nickel, Kobalt - Elemente, die wir für unsere Mobiltelefone und Computer dringend benötigen. Doch Manganknollen lassen sich nur in der Tiefsee gewinnen. Sie wachsen erst unterhalb von 4000 Metern unter dem Meeresspiegel. Ihr Abbau ist technisch eine Herausforderung und bedroht das fragile Ökosystem der Tiefseeregionen.

Einige Rohstoffe dagegen sind auch in Küstennähe zu finden. In diesen flacheren Gewässern, den sogenannten Schelfgebieten, wäre der Rohstoff-Abbau weniger aufwändig und belastend für die Umwelt, sagt Sven Petersen. Das hat das Kieler Forscherteam kürzlich in einem Fachartikel beschrieben: „Es gibt eine ganze Reihe von Vorkommen, die im Meeresboden der Flachwasserbereiche liegen, um die sich in den letzten Jahrzehnten niemand gekümmert hat. Vor 100 Jahren hat man zum Beispiel in England von Land aus Kohleflöze abgebaut und unterhalb des Meeresbodens Tunnel in die offene See hinausgetrieben und dort die Kohleflöze abgebaut.“

Doch nicht nur Kohle, sondern auch Rohstoffe wie Nickel oder Sulfide lassen sich in den Schelfgebieten erschließen. Als ersten Schritt in diese Richtung haben die Forscher um Sven Petersen aufgelistet, wo Rohstoffe in Küstennähe vorkommen und bereits an Land abgebaut werden. Weltweit sind 1700 solcher Lagerstätten bekannt, die Liste ist noch längst nicht vollständig:

Abbau im Flachwasser ist schonender

Manganknollen in mehreren Tausend Metern Tiefe lassen sich nur mit Tiefsee-Robotern aufspüren und ernten – kein leichtes Unterfangen: In 6000 Metern Tiefe etwa lastet auf jedem Quadratzentimeter eines Roboters das Gewicht eines Kleinwagens. Und laut den Robotik-Experten vom Bremer DFKI ist die Kommunikation mit Geräten in solchen Meerestiefen noch schwieriger als mit Gefährten, die auf dem Mars ihre Runden drehen. Der Rohstoffabbau in Schelfgebieten hingegen ähnelt laut Sven Petersen viel mehr dem Untertagebau an Land.

Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover verwaltet jene Fördergebiete, die sich Deutschland im Pazifik für die mögliche Ernte von Manganknollen gesichert hat. Der Ansatz der Kieler Forscher zum Rohstoffabbau im Flachwasser sei vielversprechend, heißt es bei der BGR. Aber auch der Rohstoffabbau in Küstennähe sei technisch aufwändig und teuer. Rund zwei Milliarden Euro koste die Erschließung einer neuen Rohstoff-Mine an Land, unter dem Meeresboden müsse mit deutlich höheren Kosten gerechnet werden.

Sven Petersen hat diesen Nachteil im Blick. Dennoch plädiert er für mehr Rohstoffabbau in Schelfgebieten statt in der Tiefsee: „Bergbau ist immer mit einer Umweltbeeinflussung verbunden. Und ich denke, wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, welchen Preis wir für die Rohstoffe bereit sind, zu zahlen. Ein küstennaher Bergbau weist eine deutlich geringere Umweltbeeinflussung auf als ein Tiefseebergbau.“