Die Vision von Maschinen-Menschen

SWR2 Impuls. Von Hartwig Tegeler



Wo verläuft die Grenze zwischen Maschinenwesen und Mensch? Diese Frage stellt nicht nur der neue Kinofilm "Gost in The Shell", sie ist ein Klassiker des Science-Fiction-Genres...

In dieser Woche läuft die Manga-Verfilmung „Ghost in the Shell“ an. Darin ist es im Jahr 2020 für die Menschen selbstverständlich, ihren Körper teilweise oder ganz durch künstliche Implantate ersetzt zu haben. Die Identität oder auch der Geist des Menschen – „ghost“ – befindet sich in einer Biokapsel, der „shell“. Was ist daran noch menschlich?

Der Polizist im Film „I Robot“, der Mensch, der einen Mord aufklären soll, hasst die Maschinenwesen, die seine Welt in der nahen Zukunft bevölkern. Das stellt sich aber bald als Selbsthass heraus, denn er ist im klassischen Sinne ein Cyborg. Zwar noch nicht vollständig künstlich wie jetzt Scarlett Johannssons Figur „The Major“ in „Ghost in the Shell“, aber teilweise, mit entsprechenden Problemen, nachdem nach einem Unfall fast seine ganze linke Körperhälfte mit maschinellen Ersatzteilen rekonstruiert worden.

Von den Robotern in „I Robot“, dem Maschinenwesen aus der Zukunft in der „Terminator“-Saga über die Androiden in den „Alien“-Filmen oder in „Matrix“, der Maschinenfrau in „Ex Machina“ oder jetzt in „Ghost in the Shell“: Die Angst, dass wir uns von der Maschine schon lange haben vereinnahmen lassen, dass Roboter im Alltag unsere Selbstbestimmung zu unterwandern beginnen, schleichend, aber mit immer bedrohlicherer Konsequenz – sie ist tief eingeschrieben in all die Filme.

Was ist unsere Identität, wenn die Unterschiede zwischen Mensch und Maschine nur noch schwer auszumachen sind?

Wenn es dann außerdem, wie in Ridley Scotts „Blade Runner“, komplizierte Tests braucht, um den Unterschied zwischen den Menschen und den Maschinen überhaupt auszumachen, ist die Unterscheidung ein schwieriges Unterfangen. Was ist dann noch unsere Identität? Im Science-Fiction-Film „I Robot“ ist das die Tragödie.

Das Gesetz der Maschine, immer zum Wohl des Menschen agieren zu müssen, richtet sich gegen den Homo sapiens, weil die Künstlichen Intelligenzen in ihren Cyborg-Maschinen-Körpern konstatieren, dass er, der Mensch nicht zum eigenen Wohl, sondern selbstzerstörerisch handelt und seinen Planeten vernichtet. Also wenden sie die Maschinen gegen die Menschen, um wenigstens ein paar von ihnen das Überleben zu sichern. Und die Maschinenwesen entwickeln dabei irritierenderweise auch noch etwas, das nur dem Menschen vorbehalten schien: ein Bewusstsein.

Ein Cyborg ist ein Mensch der durch Bauteile zum Mischwesen wird - aus Mensch und Maschine. Der Name leitet sich ab aus den Wörtern cybernetic organism.

Sind die Maschinen noch Maschinen? Oder bessere, optimierte Menschen mit Bewusstsein? Im Film "Star Treck: Der erste Kontakt" gehören die Mischwesen zur gefürchteten Spezies in der Galaxis, weil sie permanent an ihrer körperlichen Perfektion arbeiten und dabei andere Wesen - wie eben den Menschen - sich einzuleiben versuchen.

Auch das ist eine dieser Albtraumphantasien, der wir immer wieder im Science-Fiction-Film begegnen. Als Kehrseite der Schöpfer-Potenz des Menschen. Die Kehrseite solcher Allmachtsphantasie aber gehört zum dystopischen Science-Fiction-Film wie das Amen in der Kirche: Die Geschöpfe pflegen der Macht ihrer Schöpfer zu entgleiten.

Zu welchen Empfindungen werden die Maschinen der Zukunft fähig sein?

Die Maschinen haben die Macht übernommen. Dieser Zustand ist in der Saga des „Terminator“ oder in „Matrix“ oder in „I Robot“ oder vielleicht auch in „Ghost in the Shell“ schon Wirklichkeit geworden. Das ist die Angst des Menschen, seit Julien Offray de La Mettrie 1748 in seinem Werk „Der Mensch als Maschine“, 300 Jahre vor den Molekular- und Genomforschern, euphorisch über unsere Maschinenhaftigkeit philosophierte.

Haben die Maschinenwesen auch eine Seele? Auch Emotionen? Die Cyborgs - noch reden wir vom Film - sind immer auch unsere Spiegel. An ihnen zeigt sich unsere Menschlichkeit. Und wenn Scarlett Johannsson in „Ghost in the Shell“ als Mensch-Maschine-Hybrid, in die Welt schaut. Über wessen Einsamkeit spricht dieser Cyborg mit der Seele in der Biokapsel im mechanischen Körper?